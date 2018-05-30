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印巴解凍 同意克什米爾邊境停火

2018-05-30 15:26中央社 新德里30日專電

自去年起不斷發生邊界衝突後，印度巴基斯坦雙方的陸軍軍事作戰處昨晚宣布同意全面停火，落實在查摩與克什米爾實際控制線（LoC）的停火諒解備忘錄。

印度與巴基斯坦因巴國政府拒絕懲處去年連續攻擊印度軍事基地且藏匿在巴國的恐怖份子後，關係急速惡化，雙方在邊境經常互相以炮火攻擊，或越界殺害對方士兵，直到今年仍未停歇。

但在印度總理莫迪與在背後支持巴基斯坦的中國國家主席習近平4月27、28日在武漢舉行非正式領袖峰會試圖緩和關係後，印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）5月16日宣布印度安全部隊在克什米爾地區的伊斯蘭教齋戒月期間全面停火，主動釋出善意。

根據印度國防部和巴基斯坦國防部共同發出的聲明，巴基斯坦陸軍軍事作戰處（DGMO）指揮官薩希爾（Sahir Shamshad Mirza）少將與印度軍事作戰處指揮官邱漢（Anil Chauhan）中將昨晚6時通過熱線電話後，確認雙方都不會違反2003年簽署的印巴克什米爾實際控制線停火諒解備忘錄。

雙方發出的聲明說，兩國軍隊將在克什米爾地區遵守實際控制線停火諒解備忘錄，若有任何問題，雙方都將採取克制措施，並透過現有的熱線聯繫和地方指揮官層級邊界旗會（flag meeting）解決問題。

「印度快報」（Indian Express）引述印度官方統計指出，2017年，印巴邊界共有860起違反停火協定的事件，導致15名印度士兵死亡；今年迄今已有908起違反停火協定試驗，已有11名印度士兵死亡。

巴基斯坦的官方統計則說，印巴邊界在2017年共有1813起違反停火協定事件，今年迄今已有1321起違反停火協定事件。

聲明表示，印巴雙邊的DGMO都已檢查實際控制線和邊界沿線普遍情況，同意採取真誠措施改善現有局勢，確保和平以避免邊界居民遭遇困境。

印度巴基斯坦國防部
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