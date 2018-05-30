英俄交惡被拖累 英超切爾西老闆入籍以國成首富

2018-05-30 15:24 世界日報 編譯中心╱綜合29日電



以色列媒體報導，英超切爾西足球隊老闆、俄羅斯富豪阿布洛莫維奇（Roman Abramovich）證實已入籍以色列，將定居特拉維夫，並成為以國最富有的人。據了解，拿到以色列護照後，阿布洛莫維奇得以免簽入境英國。

綜合媒體報導，自從俄羅斯前間諜史柯里帕（Sergei Skripal）在英國遭毒害後，英俄關係變得惡劣，英國政府懷疑是俄羅斯派遣特工下手，也因此刁難起俄國富豪的簽證，這使得阿布洛莫維奇也遭殃。他的英國簽證上月到期後遲遲無法更新，害他無法親自到足總杯決賽現場看他的球隊拿下冠軍獎杯。

51歲的阿布洛莫維奇乾脆入籍赴英免簽的以色列，空降成為以色列首富。以色列內政部證實，由於他父親是猶太人，根據當地法律，猶太子孫都可取得以色列國籍，因此阿布洛莫維奇順利拿到以國護照，據了解，他28日已移居特拉維夫。

根據富比世（Forbes）統計，阿布洛莫維奇個人資產超過108億美元，在2018年億萬富豪排名中位列第140位。此外，他與俄羅斯總統普亭是好友，美國政府今年1月公布與普亭關係密切的政客和大亨名單中也有他，各界揣測，阿布洛莫維奇因此被英國政府盯上。

由於前間諜在英國遭毒害事件，英國當局也放話要求檢視境內俄國富豪的財富來源與簽證，不過「以色列時報」報導，阿布洛莫維奇入籍以色列可以免簽入境英國6個月，且前10年不必繳稅，也不用向以色列政府解釋他巨額財富的來源。