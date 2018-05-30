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影／美突宣布將祭301關稅清單 陸批出爾反爾

2018-05-30 13:37聯合報 記者周辰陽╱即時報導

中美貿易戰再度點燃火苗，美國政府29日突然宣布，將於6月15日公開對價值500億美元的大陸輸美商品課徵25%關稅的最終清單，不久後就會開徵，並計畫6月30日提出限制大陸投資與強化出口管制的新措施，以防美方敏感科技產業被併購，同樣會在公布後不久實施。

對此大陸商務部迅速發出回應，指出對白宮的策略性聲明感到出乎意料、但也在意料之中，強調美方此舉顯然有悖於兩國不久前達成的共識，並敦促美方遵守聯合聲明的精神。新華社則發表評論文章，批評美方出爾反爾，期望美方拿出誠意，務實溝通。

美國財政部長米努勤10天前才表示，在中美兩國持續進行貿易協商期間，將暫緩對大陸輸美商品課徵關稅，白宮過去幾天也在大力宣傳中美協議架構，因此美方29日的舉動讓許多觀察家感到意外。美國商務部長羅斯預定6月2日到北京進行第三輪貿易協商，據報致力於緩解貿易壓力的陸方官員對此猝不及防。

川普政府對內正面臨很大的壓力，必須要對陸方擺出強硬姿態。紐約時報28日才報導，大陸當局之前率續批准第一女兒伊凡卡申請的7個新商標，正值川普宣布要救援中興通訊(ZTE)，時機實在太過巧合，讓批評者再度質疑川普一家混淆總統職權與家族利益，甚至有利益交換的嫌疑。

戰略與國際研究中心(CSIS)中國專家甘思德(Scott Kennedy)認同美方的新關稅措施，認為中美貿易談判只要有任何實質性的進展，川普就可藉此大力向支持者邀功，任何談判成果都是因為新措施讓北京低頭。康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）指出，由於陸方不願就貿易赤字削減設定目標與更廣泛的讓步，此舉不僅是向北京傳達準備動手的訊息，部分原因有可能還反應出川普懷疑大陸國家主席習近平從中作梗，導致「川金會」差點破局有關。

美國政府29日突然宣布，對價值500億美元的大陸輸美商品課徵25%關稅的最終清單...
美國政府29日突然宣布，對價值500億美元的大陸輸美商品課徵25%關稅的最終清單，將於6月15日公開。美聯
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川普北京貿易戰
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