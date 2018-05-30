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批評普亭的俄國記者 逃到烏克蘭仍難逃被暗殺命運

2018-05-30 09:02聯合報 記者許祖菱╱即時報導

俄羅斯戰地記者巴布臣科因批評俄國政府逃亡烏克蘭。歐新社
俄羅斯戰地記者巴布臣科因批評俄國政府逃亡烏克蘭。歐新社
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俄羅斯一名資深戰地記者巴布臣科（Arkady Babchenko）因批評俄國時政逃亡到捷克布拉格，再轉往烏克蘭首都基輔。根據烏克蘭警方表示，巴布臣科日前與妻子出門採購麵包時，在自家公寓附近遭到埋伏槍手射殺，背部中三槍後倒在血泊中，在送往醫院途中不幸身亡。

英國衛報報導，烏克蘭警方高層30日表示，凶手謀殺巴布臣科的動機有二：他的記者職業、他的俄國公民身分。但警方並未透露任何可疑嫌犯姓名，只公布了一張留著鬍子、戴著棒球帽的槍手素描。

今年41歲的巴布臣科經常透過媒體針砭俄國時政，他曾批評俄羅斯總統普亭併吞克里米亞，也譴責俄國支持烏克蘭東南部東分離主義者。

此外，他在2016年也批評俄國當局對軍方一架載有知名「紅軍合唱團」，飛往敘利亞的TU-154型客機墜毀在黑海的罹難者態度冷漠。他說，在那之後，他接到死亡威脅。 

巴布臣科在2017年2月逃離俄羅斯，表示這是個「我不再感到有人身安全的國家」。

烏克蘭基輔是許多俄國異議分子流亡海外的聚集地，巴布臣科是最近一位遭到謀殺的知名反政府俄國記者，俄國調查報導記者舍列梅特（Pavel Sheremet）也在基輔自家公寓外因汽車炸彈爆炸喪命。

巴布臣科28日遭到槍殺的公寓外，許多媒體正在訪問附近鄰居。法新社
巴布臣科28日遭到槍殺的公寓外，許多媒體正在訪問附近鄰居。法新社
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烏克蘭俄羅斯普亭
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