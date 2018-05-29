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比利時列日疑發生恐攻 凶嫌奪槍殺2女警

2018-05-29 23:35中央社 比利時列日29日綜合外電報導

比利時列日（Liege）市中心發生奪槍攻擊事件。 歐新社
比利時列日（Liege）市中心發生奪槍攻擊事件。 歐新社
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比利時檢方說，一名男子今天上午在列日（Liege）市中心搶奪警槍，槍殺2名女警及一名22歲的路人後，與警方交火遭擊斃。檢方說，現以恐怖攻擊調查這起大膽攻擊事件。

檢察官杜留（Philippe Dulieu）在記者會說：「凶嫌持刀尾隨並攻擊2名員警，用他們的武器槍殺他們。」

「他持續步行，攻擊一輛停在路邊的汽車，槍殺坐在副駕駛座的22歲男子。」

「他繼續前行，走進迪華哈中學（Leonie de Waha），挾持在學校工作的女子當人質。警方介入後，他朝警察開槍，造成多名警察受傷，隨後遭擊斃。」

比利時聯邦檢察官辦公室發言人范德席普特（EricVan Der Sypt）告訴法新社：「各項要素指向這是起恐攻行動。」警方證實，兩名遇害警員是女警。

比利時法語廣播電視台（RTBF）報導，凶嫌36歲，因輕罪入獄，經查並未與極端主義有關連。他昨天獲准假外出。調查人員正在調查他是否改信伊斯蘭教，服刑期間是否變得激進化。

「自由比利時報」（La Libre Belgique）稍早引述警方消息來源報導，槍手犯案時高喊「真主至大」。

社群媒體流傳的影像顯示，列日市中心艾芙羅伊大道（d'Avroy）上，人們倉皇躲避，背景可聽到槍聲和警笛聲。

比利時警察恐怖攻擊
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