比利時傳恐攻2女警遇害 槍手大喊真主至大

2018-05-30 00:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



比利時一名持槍男子29日在東部城市列日市中心槍殺兩名警員和一名路人，最後遭擊斃。 歐新社 分享 facebook

比利時第三大城列日廿九日發生恐怖攻擊，一名剛出獄的男子持刀攻擊一名女性員警，奪下警槍後射殺她與另一名女警，並槍殺現場的一名男子。凶嫌犯案後逃至附近一所中學，挾持女清潔工為人質，與警駁火時遭擊斃。凶嫌作案時曾以阿拉伯語高喊「真主至大」，警方朝恐攻方向偵辦，但犯案動機仍待查。

卅六歲凶嫌是比利時人，因毒品罪被判刑，在列日監獄服刑，廿八日剛假釋出獄。他於廿九日上午十時半在列日市區阿夫霍伊大道的一家咖啡館外，持美工刀從兩名搭檔員警身後攻擊其中一人，刺傷她後搶下一把警槍射殺兩人，接著又朝停在路旁的一輛車內、坐在乘客位置的廿二歲男性開槍，造成男子死亡。

犯案後凶嫌逃至附近一所中學，並挾持一名女清潔工，所幸校方迅速疏散，未有學生受害。獲報趕往的警方與凶嫌駁火將他擊斃，過程中有兩名警察受傷。

比利時電視台ＲＴＢＦ報導，凶嫌被標記為「精神不穩定」，警方正調查他是否在獄中接觸激進思想。

比利時總理米歇爾對受害者家屬表示哀悼，稱現在斷定案發原因言之過早。