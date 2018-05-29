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過渡總理誕生 義大利政局仍充滿變數

2018-05-29 00:38中央社 羅馬28日綜合外電報導

義大利總統拒絕接受疑歐派人選擔任經濟部長，導致兩個民粹政黨聯合執政計畫破局，唯一出路看來只剩提前大選。但重新選舉也有很多問題，從舊有政治板塊變動到可能實施新選制。

法新社報導，極右派聯盟黨（League）和反體制的五星運動（Five Star Movement）所提總理人選孔蒂（Giuseppe Conte），堅持由疑歐派學者薩佛納（Paolo Savona）出任經濟部長，昨天遭總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決，新政府難產，引發這場最新危機。

馬達雷拉今天任命前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）擔任過渡時期總理，以支持撙節措施聞名的柯塔瑞里隨後也接受任命。於是穩定義大利政局的下一步，是柯塔瑞里嘗試組成看守政府。

柯塔瑞里現在必須盡快選出內閣成員，以鞏固總理地位，並試圖尋求國會同意，不過希望不大。

由於義大利國會目前由組閣失敗的五星運動和聯盟黨掌握過半勢力，而柯塔瑞里和他的內閣在信任投票獲這兩黨議員支持的可能性幾乎為零，因此柯塔瑞里面臨艱困挑戰。

一旦遭到國會否決，柯塔瑞里的政府將在重新大選之前負責處理日常事務。大選日期則將由總統決定，並須獲得各政黨領袖和國會參眾兩院議長同意。

柯塔瑞里今天表示，若他的內閣未通過信任投票，將在「8月之後」重新舉行大選；若他的政府獲國會通過，則大選將在「明年初」舉行。

3月4日舉行的國會大選，右派聯盟以37%得票率領先，但五星運動以近33%得票率躍居義大利最大單一政黨。

右派聯盟原由前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的義大利前進黨（Forza Italia）主導，但聯盟黨在大選贏得17%得票率後，在聯盟中居冠，使得主導權落入聯盟黨主席薩爾維尼（Matteo Salvini）手中。

根據Index Research最近進行的民調，聯盟黨支持率達22%，其他政黨則大致維持3月時的水準。不過，右派聯盟是否能夠度過眼前這場危機，仍是未知數。

貝魯斯柯尼放手讓薩爾維尼和五星運動協商聯合執政，但支持歐洲的貝魯斯柯尼並不滿意聯盟黨和五星運動提出的聯合政府計畫。

薩爾維尼也曾表示，若義大利前進黨對柯塔瑞里政府投下贊成票，他將和貝魯斯柯尼分道揚鑣。儘管義大利前進黨的高層今天宣布，他們會投票反對柯塔瑞里政府，但義大利媒體不排除聯盟黨和五星運動可能在下次大選達成「互不侵犯條約」。

最後，義大利政治僵局部分歸咎於目前選舉制度。這套制度比例代表制的比重相當高，而全國由右派、反體制派和中間偏左3股政治勢力瓜分。

義大利參議院議長凱斯拉提（Alberti Caselatti）表示：「若依同樣選制再度投票，我們還是會面臨和現在一樣的問題。」

薩爾維尼今天承諾，他將和五星運動領導人迪馬尤（Luigi Di Maio）坐下來討論新選制。他說：「現在唯一可以確定的，是國會有過半席次能夠提案和通過法案。而我們將做的第一件事，就是開始討論新的選舉法。」

義大利瑞里投票

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