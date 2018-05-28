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IATA遭施壓 全球航空公司恐都改我國名

義大利內定新總理 稱最晚明年初重新舉行大選

2018-05-28 20:01聯合報 記者王麗娟╱即時報導

義大利總統馬達雷拉28日正式要求經濟學家柯達雷利出面組閣，新內定總理柯達雷利28日表示，他將帶著2019年預算案於6月1日在國會接受信任表決，若是國會批准他的政府，其後他將解散國會，且最晚在明年初重新舉行大選。

不過，若是他的政府未獲國會通過，義國將在8月後重新舉行國會大選。

義大利新內定總理柯達雷利28日與總統會面後，在總統府向媒體發表談話，指出義國最晚...
義大利新內定總理柯達雷利28日與總統會面後，在總統府向媒體發表談話，指出義國最晚明年初重新舉行大選。美聯社I
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