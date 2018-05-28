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還沒上任就下台！義大利內定新總理放棄組新政府

2018-05-28 10:29聯合報 記者季晶晶╱即時報導

義大利內定新總理孔蒂在總統馬達雷拉拒絕他屬意但爭議性高的經濟部長人選後，27日還沒正式上任就先提辭呈，放棄籌組新政府，這使得義大利今年再次舉行大選的可能性增加。

馬達雷拉拒絕接受經濟部長人選的舉動可能引發憲政危機。他表示，他將指派一位非民選的技術官僚出任總理，但未透露人選。      

馬達雷拉是前任親歐政府時期上台的總統，他否決由現年81歲的疑歐派經濟學家薩佛納（Paolo Savona）出任經濟部長。薩佛納曾擔任義國工業部長，稱義大利加入歐盟是「歷史性錯誤」。

這個決定料將導致秋季重新舉行大選，距離上次3月4日選舉產生僵局國會僅幾個月的時間。

馬達雷拉否決任命薩佛納的決定，在近代義大利歷史上前所未見，暴露出本來應該維持政治中立的馬達雷拉，和爭取執政的兩個民粹政黨──五星運動和極右派的「聯盟」──之間有嚴重分歧。

馬達雷拉為他否決薩佛納擔任經濟部長一事提出辯護：他說此一任命將嚇跑投資人，可能導致義大利舉債困難，為義大利經濟創造不確定性。他指出，上周債市殖利率攀高──對義大利感到不安且欠缺信心的跡象──將減少社會福利支出，對義國家庭和公民形成風險。

這明顯說明，馬達雷拉認為，義大利留在歐元區是維持國家財政安全和未來的根本。兩個民粹政黨過去都曾表示，支持義大利退出歐元區，但在今年初競選期間緩和其觀點。

馬達雷拉說，他會評估五星運動和聯盟的領導人所呼籲的重新舉行大選。他周一將召見前國際貨幣基金會官員柯達雷利（Carlo Cottarelli），此事被解讀為柯達雷利將被要求出面籌組非民選技術官僚政府。

聯盟和五星運動的領導人都憤怒譴責馬達雷拉否決薩佛納的決定。聯盟黨魁薩爾維尼說，雷達雷拉越權，顯露出他對合格人選的偏見，只因薩佛納持反歐立場。五星運動黨魁迪馬尤則酸：「在這個國家，犯罪、逃稅、正接受貪汙調查的人都能做部長，但若你批評歐洲，你不能做經濟部長。」

學者和律師出身的孔蒂是政治素人，上周接受委任，嘗試籌組聯合政府，他說自己「已盡最大心力」。內閣人選必須先通過馬達雷拉這一關，才能送交國會批准。

義大利內定新總理孔蒂在總統馬達雷拉拒絕他屬意的經濟部長人選後，27日放棄籌組新政...
義大利內定新總理孔蒂在總統馬達雷拉拒絕他屬意的經濟部長人選後，27日放棄籌組新政府。法新社
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義大利技術官僚歐元區

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