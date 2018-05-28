今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-05-28 07:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股本周一逢國觴節休市後，市場焦點是周五公布的5月美國就業報告，因聯準會（Fed）6月將舉行利率決策會議，這項數據備受矚目。以下是今天開盤前值得關注的五件國際要聞：

●美國總統川普和北韓領導人金正恩的高峰會談仍有機會進行，川普周日宣布，美方代表團隊已抵達北韓，籌備峰會。美國國務院也表示，美國和北韓的官員，已在板門店會晤。

●川普關鋁稅暫時豁免期限31日到期，若無法妥善解決爆發貿易戰，恐使經濟動能正在衰退的歐洲雪上加霜，甚至影響歐洲央行（ECB）貨幣政策正常化。

●紐約市場原油價格創11個月最大跌幅，主因沙烏地阿拉伯和俄羅斯表示，油價既已漲到2014年來最高，他們也準備放寬供給限制。美國原油價格周五受此衝擊大跌4%至67.88美元，雪弗龍也重挫逾4%，埃克森美孚跌2.5%。

OPEC與減產夥伴國將於6月召開部長會議。由於已經達成減產目標，加上伊朗及委內瑞拉出口量可能進一步減少，因此各國市場預期OPEC及其合作夥伴將決定縮小減產規模，即日產量可能由目前水準回升100萬桶。

●6月1日公布的5月非農就業報告，預料呈現薪資和就業雙雙成長之勢，新增就業人數料有 19.3萬，高於上月的16.4萬；失業率料維持在3.9%，是柯林頓主政以來最低水準。4月失業率降低主要反映23.6萬人離開職場，因此勞動參與率也備受關注。5月平均時薪月比料上揚0.3%，上月漲幅僅0.1%。本周也將公布美國第1季國內生產毛額（GDP）修正值（周三）和個人消費支出（PCE）物價（周四），這也是備受聯準會關注的數據。