身體微恙 美前總統老布希入院治療

2018-05-28 06:58 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



高齡93歲的美國前總統老布希（George H.W. Bush）今天因為低血壓和疲倦，入院接受治療。

布希家族的發言人麥格拉斯（Jim McGrath）表示，前總統老布希將待在醫院觀察幾天。