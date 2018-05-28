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川普：北韓具潛力成為經濟繁榮國家

2018-05-28 06:58中央社 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普今天發推文表示，他的團隊已抵達北韓，為川金峰會作準備。他並說，他相信北韓具有非常好的潛力，有朝一日將可成為經濟和金融傑出國家，金正恩對此深表同意。

川普24日宣布取消6月12日川金新加坡峰會，24小時之內峰迴路轉，又說川金峰會仍有可能依照原計畫進行，如今他持續對川金峰會保持樂觀態度。

此外，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，一支先遣團今天早上啟程前往新加坡，籌備川普總統與北韓領導人金正恩之間可能舉行的峰會。

北韓川普金正恩

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