經濟解析／朝鮮局勢降溫、鴨綠江水暖 丹東最先知

2018-05-27 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



儘管美國總統川普已宣布取消6月12日的「川金會」，但中國通往北韓的主要門戶─鴨綠江畔的丹東市，仍吹起一陣陣的樂觀風。當地街頭的大螢幕不斷播放的，是中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩5月初在大連海邊散步的影片。

丹東市房地產業者表示，「川金會或不會，沒什麼大不了。我們更重視的是習金會」。

丹東可說是聯合國對北韓經濟制裁案是否落實的溫度計。北韓超過80%的貿易活動是與中國進行，其中不少是透過丹東的店家及走私客；中、朝貿易熱絡與否，自然與丹東房市的榮枯息息相關。

以往聯合國雖曾多次制裁北韓，但中國直到去年才同意嚴格執行，也使丹東經濟遭到真正的打擊。但現在由於習、金和解，卡車又將能往返鴨綠江，對丹東當然是一大利多，但川普卻喪失了一大良機。

由於「川金會」已經延後，因此各界的焦點已經轉到中國、南韓及俄羅斯等國將如何執行聯合國的制裁措施；這些國家都希望維持現有的外交動能，不願重返之前備受核武威脅的日子。

川普21日推文指出，他聽說中、朝邊境已經「出現更多縫隙」。丹東的房地產業者、店家及供貨商充分理解中、朝關係改善後，這是必然的結果，一些業者更開始建立庫存，為貿易回溫預作準備。

商家指出，從去年10月中國嚴格落實制裁後，客戶便愈來愈少。業者當然希望美國與北韓能達成協議，以放鬆貿易管制；但由於金正恩勢必將堅持保留核武，因此談判前途並不樂觀，經濟制裁也將持續。

業者回憶，當2000年南韓前總統金大中訪問平壤時，丹東市的生意好極了，每天約有300輛卡車通過鴨綠江大橋，但現在每天只有幾十輛。

但一些業者認為中國與北韓能夠和解，情況可能會有所好轉。丹東「新加坡城」住宅案建商表示，去年只賣出20戶，但過去20天已經成交超過400戶。一位買主甚至來自四川綿陽，搭飛機前來丹東，花42萬人民幣買下一套「二居室」的公寓。業者表示，習、金已經二度會面，因此不用擔心取消「川金會」。

丹東市外圍「柏林大道」住宅案的建商表示，市內主要地區的房價仍然穩定，但「新開發小區」已經上漲，主要是來自外省的買家。業者認為「川金會」只是暫停，北韓不會重新進行核武試爆，而且相信雙方仍有機會坐下來談。