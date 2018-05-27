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涉大馬前朝弊案 新政府將緝拿富商劉特佐

2018-05-27 19:43中央社 吉隆坡27日綜合外電報導

馬來西亞華裔富商劉特佐涉嫌在「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）貪污案中仲介洗錢，但他揮霍無度的日子可能快要結束了，因為馬來西亞新政府誓言將他繩之以法。

法新社報導，劉特佐涉嫌在這起世上最大貪污案之一扮演關鍵角色，並與前首相納吉（Najib Razak）及他的親信一同營私舞弊。胖嘟嘟的花花公子劉特佐已經成為大馬人民的眾矢之的。

據傳劉特佐從1MDB盜取巨額款項後，就過著揮金如土的生活。他廝混的名人有好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）及社交名媛芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton），還傳出在紐約最熱門的夜店裡大肆揮霍。

隨著這起案件的調查加速進行，劉特佐搭乘據傳用貪污鉅款買來的豪華遊艇航行亞洲各地，直到最近這艘遊艇因為1MDB案的相關調查在印尼峇里島（Bali）遭到扣押。

美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，本月稍早他曾在泰國度假勝地普吉島（PhuketIsland）等待大馬大選結果，目前則行蹤不明。

納吉過去的政治導師馬哈地（Mahathir Mohamad）出任新首相後，他領導的新政府已經針對劉特佐重新展開調查，並希望將他弄回馬來西亞法辦。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）

馬來西亞貪污遊艇

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