三年的雨一天下完 阿曼葉門6死30失蹤

2018-05-27 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



威力破當地紀錄的颶風「梅庫努」26日侵襲阿曼南部與鄰國葉門，近三年的雨量在一天之內灌到阿曼第三大城薩拉拉，造成至少6人死亡，30多人失蹤。

印度氣象局表示，「梅庫努」的最大平均風速為每小時170-180公里（註：以我國的颱風分級而言，相當於接近中度颱風的上限），瞬間最大風速為每小時200公里，颶風破壞力「極強」。