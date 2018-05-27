影／愛爾蘭「寧靜革命」勝 近7成壓倒性支持墮胎合法

2018-05-27 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



愛爾蘭25日舉行歷史性墮胎合法化公投，並以近7成的壓倒性支持率通過廢除憲法明定的墮胎禁令，還身體主權於女性；愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）形容，公投結果是這場「寧靜革命」的最高潮。

倡議廢除墮胎禁令的愛爾蘭總理瓦拉德卡先前形容這次公投是「一個世代一遇」機會，選民也踴躍參與投票，結果投票率高達64%，是歷來公投中投票率最高之一。40個選區當中，除一個選區以外，全都支持墮胎合法化，總計高達66.4%選民支持廢除墮胎禁令，33.6%反對。

愛爾蘭因受天主教影響，有著西方國家少見的嚴格墮胎制度，35年來導致許多婦女人權遭侵害，釀成無數悲劇，飽受國際社會批評，甚至引來聯合國與國際人權組織關注，但愛爾蘭政府始終無動於衷。直到2013年一名31歲印度裔牙醫哈拉帕納瓦（Savita Halappanavar）因為小產而要求墮胎，卻遭到拒絕，最終導致敗血症及器官衰竭而死，事發後在愛爾蘭引發大規模抗議，成為墮胎解禁的轉捩點，進而造就了繼2015年同性婚姻公投過關後，又一個性別平權里程碑。