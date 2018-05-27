墮胎解禁獲壓倒性勝利 愛爾蘭民眾擁抱歡呼

2018-05-27 13:37 中央社 都柏林26日綜合外電報導



愛爾蘭25日公投，支持墮胎權的女子掛著標語牌走在都柏林街頭表達立場。 路透 分享 facebook 愛爾蘭舉行墮胎合法化公投，贊成解禁的一方獲得壓倒性勝利。愛爾蘭總理瓦拉德卡說，愛爾蘭終於擺脫長達數十年的汙名和恥辱，群眾激情地擁抱、慶祝、歌唱和歡呼。

法新社報導，數以千計人湧入正式宣布公投結果的都柏林城堡（Dublin Castle）庭院，反覆呼喊支持口號。

65歲的席爾茲（Eileen Shields）說：「太好了，太好了，今天真的太棒了！」

公投結果出爐時，群眾爆出歡呼聲，接著開香檳慶祝。穿戴印有「解禁」和「支持」字樣上衣和徽章的男男女女揮舞著愛爾蘭國旗，以及印有「謝謝你」和愛心圖案的標語牌。

64歲的克蘭西（Stasia Clancy）落淚表示：「這就像是過去100年的壓制和壓抑在一瞬間爆炸。」

40歲的護理師鮑維（Ruth Bowie）在都柏林中央計票中心哭著說：「當我得知我的寶寶無法在子宮外存活，我必須離開自己的國家，才能得到所需的照護。我一再述說自己的故事，只希望有朝一日能解除憲法對墮胎的限制，這一天終於來了。」

25日公投最終結果顯示，66.4%選民支持解禁，33.6%反對。

約有142萬9981人投下贊成票；投票率為64%。

在40個選區當中，都柏林灣南（Dublin Bay South）支持解除墮胎禁令比例高達78%，鄉村地區的多尼哥（Donegal）則是唯一反對解禁的選區，有52%選民投下反對票。

瓦拉德卡（Leo Varadkar）說，希望這項法律在今年底前生效，衛生部長哈里斯（Simon Harris）告訴法新社，內閣將於29日召開會議，批准起草立法。

反墮胎運動人士今晨承認敗選，力挺解禁的一方則對懸殊的勝敗結果感到驚訝。反對派議員說，他們不會尋求杯葛政府准許不限制懷孕12週內女性墮胎的計畫。

「拯救第八號修正案」（Save the 8th）團體說：「愛爾蘭選民昨天做出的決定是歷史性悲劇，但是，錯的事情不會因為多數人支持就變成對的。」

愛爾蘭最大報「愛爾蘭獨立報」（IrishIndependent）形容公投結果是，「愛爾蘭社會史上的重大時刻」。

愛爾蘭墮胎解禁，也可能促使北愛爾蘭婦女前來尋求協助，因為墮胎在北愛爾蘭仍不合法。

北愛爾蘭「民主聯盟黨」（Democratic UnionistParty）成員威爾斯（Jim Wells）說：「就保護北愛爾蘭尚未出世的孩子這一方面而言，這項公投結果的發展令人極為擔憂。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）