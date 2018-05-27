金正恩三會習近平？ 幕僚現身北京、東北鐵路停駛引揣測

2018-05-27 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



韓聯社報導，北韓領導人金正恩的高階幕僚、國務委員會官員金昌善26日被看到出現在北京國際機場，正搭機要回平壤；此事引發外界揣測，北韓可能很快會和中國再舉行另一次高峰會。

香港媒體也報導，從中國大陸東北地區開往北京的火車，今明兩日以及6月13、14日停駛。列車暫停營運的區域包括遼寧省的丹東、大連、撫順和瀋陽；吉林省的長春；以及黑龍江省的哈爾濱。

這些報導讓外界聯想金正恩可能再度搭乘專列訪陸。金正恩3月下旬出訪北京時，大陸東北地區的火車也暫停行駛。金正恩的專列經由丹東抵達北京。

金昌善實質上擔任金正恩幕僚長的角色，他26日下午2時被看到搭高麗航空飛平壤的班機。在他身邊的是北韓內部著名的中國通，北韓勞動黨國際部副部長金成男。

北韓有高階官員造訪北京的消息於上周四（24日）傳出，消息人士表示那人可能是金昌善。在北京的消息人士說：「目前沒有證據顯示，周四被看到的人就是金昌善，但如果金昌善在北京待了兩天，可能是北韓和中國之間黨對黨的交流訪問。」

雖然金昌善出訪目的並不明朗，但消息人士指出，他到北京可能意味金正恩可能再次訪陸。金正恩3月下旬和5月初曾離開平壤，兩度會晤大陸國家主席習近平。該消息人士說：「金昌善是金正恩最親近的秘書，金昌善的大陸行表示，北韓和中國可能又有峰會。」

另一名消息人士則表示，金昌善周四在北京是要去新加坡為北韓和美國之間的峰會做準備，但在美國總統川普當天稍晚宣布取消川金會後，金昌善必須更動他的行程計畫。