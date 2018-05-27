文在寅：金正恩主動提文金二會 川金會必須成功

2018-05-27 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



南韓總統文在寅27日上午10時（台灣時間上午9時）宣布，他26日與北韓領導人金正恩無預警在板門店二度會晤的高峰會結果。

文在寅表示，文金二會是在金正恩的建議下舉行，金正恩在會中再次展現去核化的決心，以及他與美國總統川普舉行高峰會的堅定意願。

文在寅說：「雙方領袖同意，6月12日的的川金會必須成功舉行。」雙方也同意，朝鮮半島無核化和建立永久的和平不能止步，雙方表示會密切合作達到目標。

文在寅誓言努力讓北韓與美國的高峰會能夠順利舉行；兩韓領袖也同意未來有必要的話會再舉行高峰會談。

川普取消川金會，稱北韓對美國滿懷怒意和敵意，之後兩韓領袖便舉行文金二會。

文在寅表示，金正恩和川普都真心希望川金會成功，他強調金正恩和川普應該當面溝通掃除誤會，並在川金會上充分對話。

不過文在寅也說，北韓對於美國承諾的安全保障保留懷疑態度，他說川金會若成功，正式結束韓戰後，希望舉行三方會談。

【中央社／首爾27日電】

南韓總統文在寅今天在青瓦台記者會強調，26日在板門店會晤北韓國務委員長金正恩時表示，希望南北韓攜手實現半島和平與穩定，為此一定要成功舉辦北韓美國高峰會談（川金會）。

文在寅在KBS等電視台直播的青瓦台記者會上表示，26日在板門店北韓轄區「統一閣」進行的南北韓峰會，是雙方透過熱線電話溝通最近半島情勢過程中，由金正恩於25日下午提出相見約會，他本人接納後26日親往板門店赴約。

文在寅表示，對於金正恩委員長而言，落實非核化的意志並非並不明確，而是北韓非核化後，美國是否會終止與北韓的敵對關係，保障北韓體制安全。

文在寅說，日前韓美峰會中，川普總統強調，當北韓落實非核化後，美國不僅會確實地中止敵對關係，甚至還會促使北韓經濟繁榮。

文在寅強調，因此，本人敦促擁有前述立場的美國和北韓層峰能夠直接溝通，以確認對方立場。

文在寅說，南北韓層峰4月27日在板門店南韓轄區「和平之家」舉行峰會已有一個月，希望好好把握南北韓關係發展的機遇。

文在寅還表示，雖然南北韓上月舉行峰會後雙方關係有過一些困難，但在北韓美國高峰會談等重要會談即將來臨之際，南北韓層峰能再次會晤、展現合作，意義重大。

青瓦台透露，北韓國務委員會委員長金正恩在會談的開場白和總結發言中表示，這是再一次對話拉近心靈的過程。金正恩強調，將竭盡全力爭取好結果，相信可以做到，並表示文在寅為重要問題而來，雙方應各自努力，負起責任。