北韓搶先公布文金會結果 金對川金會展現「堅定意願」

2018-05-27 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



北韓官媒報導，北韓領導人金正恩（左）26日和南韓總統文在寅（右）會晤時，對原訂6月12日與美國總統川普的高峰會展現堅定意願。路透 分享 facebook 北韓國營媒體27日報導，北韓領導人金正恩26日與南韓總統文在寅無預警在板門店二度會晤時表示，他有「堅定的意願」和美國總統川普舉行高峰會。

朝鮮中央通信社（KCNA）報導，兩韓領袖26日突然舉行高峰會，兩人同意未來頻繁會晤，並在6月1日舉行兩韓高層會談。

一個月內的第二次兩韓高峰會在板門店秘密舉辦，文在寅努力搶救美國和北韓原訂6月12日在新加坡舉辦的高峰會。文在寅將在27日上午10時（台灣時間上午9時）宣布這次兩韓高峰會的結果。

KCNA以英文報導：「金正恩感謝文在寅非常努力促成DPRK和美國預定6月12日的高峰會，金正恩對歷史性的DPRK和美國高峰會展現出堅定意願。」DPRK代表朝鮮民主主義人民共和國，即北韓官方國名。

北韓指出：「金正恩告訴文在寅彼此要正面合作，永久改善北韓和美國關係，並建立永久持續的和平機制。」

兩韓領袖26日會晤時同意恢復原訂5月16日舉行的兩韓高層會談，當天北韓突然取消，理由是南韓和美國舉行為期兩周的聯合空演。

KNCA指出：「北韓和南韓最高領袖同意在6月1日舉行高層會談，進一步加強多方面的談話，包括軍事主權和紅十字會。」金正恩和文在寅也表示，未來要多活躍對話、集結人才、多方努力，展現聯合聲明中朝鮮半島無核化的立場。

金正恩和文在寅交換意見認為，兩韓應該信任並照護彼此，一起努力確保所有朝鮮半島人民共同希望的板門店宣言能夠落實。