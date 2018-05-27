親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蒲亭和安倍與國際太空站俄日太空人通話

2018-05-27 02:32中央社 莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和日本首相安倍晉三，今天在克里姆林宮透過實況視訊連線，與國際太空站（ISS）上的俄國和日本太空人通話。

蒲亭和安倍在克里姆林宮舉行雙邊會談後，國際太空站上的俄羅斯太空人希卡普羅夫（Anton Shklaperov）和日本太空人金井宣茂（Norishige Kanai）出現在克里姆林宮的巨大螢幕上。

蒲亭告訴兩位太空人，「我們已在太空中與日本合作長達10年」，強調日本對ISS的運作做出「重要貢獻」。

根據俄羅斯傳譯，安倍表示，「針對你們在太空中如此融洽合作，我要表達我的欣慰。」

金井宣茂告訴兩國領袖，「我們的合作帶來重大成果」。

希卡普羅夫說，ISS於2018年慶祝創建20週年「特別令人高興」，而俄羅斯已訂今年為日本年，在日本今年則是俄羅斯年。

希卡普羅夫和金井宣茂於去年12月抵達ISS。

蒲亭和安倍稍早舉行會談期間，兩國領袖承諾將會在俄國與西方關係緊張之際「加強合作」。

蒲亭在克里姆林宮迎接安倍時說：「我非常高興有這個機會，與您詳細討論雙邊關係和政治合作議題。」

兩國領袖本週已在聖彼得堡經濟論壇（SaintPetersburg Economic Forum）場邊會晤過，安倍以貴賓身分出席這項經濟論壇。

太空人俄羅斯蒲亭

相關新聞

愛爾蘭公投 墮胎合法獲壓倒勝利

2018-05-27 00:19

烏干達巴士連環撞 釀48死

2018-05-26 22:07

加薩再爆衝突 以軍射傷數十巴勒斯坦人

2018-05-26 16:04

南海工事急起直追 菲維修中業島飛機跑道

2018-05-26 15:36

印度克勒拉省立百病毒疫情 未擴散到外地

2018-05-26 14:55

哥倫比亞成北約全球夥伴 拉丁美洲首國

2018-05-26 14:55

美禁止採購大陸監控設備 海康威視：指控帶有偏見

2018-05-26 13:45

關切加航案 加國議員籲政府挺台灣

2018-05-26 13:27

嘆和美國關係好不了 蒲亭：俄被美內部紛擾綁架

2018-05-26 13:27

普亭：通俄門綁架美俄關係

2018-05-26 12:39

普亭2024年任滿 暗示再回鍋總理

2018-05-26 12:34

愛爾蘭公投出口民調 近7成挺墮胎解禁

2018-05-26 12:33

好萊塢之狼上銬 女星：下地獄第一步

2018-05-26 12:02

諾貝爾獎基金會：文學獎恐再延後頒發

2018-05-26 11:32

愛爾蘭公投出口民調 墮胎解禁獲壓倒性勝利

2018-05-26 10:35

巴西少年觀護所大火釀9死 起因暴動燒床墊

2018-05-26 09:57

普亭挫折感嘆 俄國變成美國政治紛爭的人質

2018-05-26 09:03

巴西基礎設施不足 服務品質有待提升

2018-05-26 08:05

蒲亭會馬克宏 對川普國際事務處理均感不安

2018-05-26 07:37

安倍今21度會普亭 將就北韓問題交換意見

2018-05-26 07:10

8年前的維基解密預言成真！揭露川普為什麼要怕中國

2018-05-24 15:11

8年前的維基解密預言成真！揭露川普為什麼要怕中國

2018-05-24 13:17

川金會取消可能性大嗎？專家：不太可能　因將失去更多

2018-05-23 23:15
看更多

熱門文章

美國出現專家困惑的神秘生物！網傳可能是狼人

2018-05-26 12:26

文在寅與金正恩 在板門店二度見面

2018-05-26 19:07

中興罰13億美元重開 原來是習近平和川普討價還價

2018-05-26 11:18

南瓜變苦不能吃 醫生警告恐大量掉髮

2018-05-26 18:30

英國婦女減少買衣服 寧願把錢花在這上面

2018-05-26 14:35

穿政治標語T被要求遮住 高中生怒告學校侵犯言論自由

2018-05-26 08:08

紐時：美達成協議 讓中興通訊回復營運

2018-05-26 04:47

開瓦斯、跳傘傘具動手腳 狠心老公二度企圖謀殺老婆

2018-05-26 11:59

美國商務部與ZTE達成協議 將可繼續在美國營運

2018-05-26 09:17

美媒：川習電話敲定 放中興通訊一馬

2018-05-26 19:26

南海工事急起直追 菲維修中業島飛機跑道

2018-05-26 15:36

川普將管制中興通訊功勞往身上攬 大罵前政府

2018-05-26 10:07

南加大校醫性侵醜聞越滾越大 校長請辭

2018-05-26 17:26

華府忙北韓、貿易、南海 愈來愈不重視台灣？

2018-05-26 23:10

曾用蛤蜊湯征服地獄主廚 王凱傑再讓台灣蚵仔煎進華府智庫

2018-05-26 06:49

日相安倍見證 俄花滑小天后獲贈秋田犬

2018-05-26 22:14

川普：川金會可能如期舉行

2018-05-26 09:17

普亭挫折感嘆 俄國變成美國政治紛爭的人質

2018-05-26 09:03

馬來西亞貓熊寶寶首次公開亮相 萌樣超吸睛

2018-05-26 21:31

沙烏地恐增加原油供應 油價重挫

2018-05-26 06:03

美禁止採購大陸監控設備 海康威視：指控帶有偏見

2018-05-26 13:45

川普：正與北韓談重啟「川金會」 可能如期舉行

2018-05-26 14:14

美再關移民門 創業移民簽證將廢

2018-05-26 12:36

晶圓代工格芯推新製程 攻汽車雷達應用

2018-05-26 11:32

採訪北韓核試場爆破的記者 只有安全帽無防護衣

2018-05-26 21:58

加薩再爆衝突 以軍射傷數十巴勒斯坦人

2018-05-26 16:04

川金峰會有望復活 南韓表寬慰

2018-05-26 20:56

文在寅金正恩再會面 27日公佈會談結果

2018-05-26 21:55

印州校園槍擊 老師撲倒槍手阻案情擴大

2018-05-26 10:46

川習熱線喬定罰金 中興解禁

2018-05-26 12:30

垃圾食物嚇人警示…有效吔

2018-05-26 12:33

川普簽行政命令 鬆綁開除聯邦政府員工規定

2018-05-26 15:40

好萊塢之狼上銬 女星：下地獄第一步

2018-05-26 12:02

夕張哈密瓜拍出天價 2顆87萬元

2018-05-26 20:59

韓媒：川普取消川金會戰略 迫使北韓態度軟化

2018-05-26 12:20

罰款加安插法務 紐時：美中解套ZTE達共識

2018-05-26 10:37

關切加航案 加國議員籲政府挺台灣

2018-05-26 13:27

影／被控性侵首出庭受審 前好萊塢大亨溫斯坦交保

2018-05-26 17:56

川普：若辦川金會 時間地點仍不變

2018-05-26 08:59

巡航系統出包 飛雅特克萊斯勒召回北美530萬輛車

2018-05-26 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top