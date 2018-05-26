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華府忙北韓、貿易、南海 愈來愈不重視台灣？

2018-05-26 23:10聯合報 記者張加╱即時報導

「美國企業研究院」共同主任施密特（Gary Schmitt）25日發表關於美中台關係的專文指出，華府關注北韓、美中貿易、南海問題，愈來愈不重視中國大陸對台施加的壓力；他建議，美國應該採取兩項行動回應中方，一是對台軍售，二是派高階國安官員出席美國在台協會（AIT）台北新大樓落成活動。

施密特以台灣、中國大陸、威脅美國利益為主題撰寫專文，文中寫道，自從蔡英文當選台灣總統以來，中國大陸在經濟、軍事、外交方面都對台施壓，最新例證是布吉納法索與台灣斷交。

施密特表示，對於台布斷交，部分華府人士認為台北不該在意這些小型、相對不重要的國家是否與其維持外交關係，但這是無視這些變化對台灣人民的影響；台灣人民在美國及其民主盟國的推動之下，從一黨專政變成民主體制，現在卻發現自己愈來愈遭受孤立。

他指出，華府關注於北韓、美中貿易逆差，以及中國大陸在南海的動作，卻愈來愈不重視中國大陸對台灣加強施壓。

他還說，華府不太了解，其實自己也被中方欺負；北京方面曾企圖揭破美國政府虛張聲勢，「你說你支持台灣；那麼，你實際願意做什麼？」北京試探美國，卻不見任何反擊。

施密特建議，美國政府立刻可採取兩項回應中方的舉措：在軍事方面，可以大幅擴展對台軍售的內容，也可擴大台灣軍人的培訓與教育機會；在外交與政治方面，AIT台北新大樓將落成，政府可以傳遞支持台灣的重要訊息，不僅派內閣官員，也派高階國安官員。

雖然川普政府近期確實忙於處理與北韓領導人舉行峰會、美中貿易逆差、中興制裁案等議題，但台灣問題也有重獲關注的跡象；至少對台布斷交，美國國務院態度較過去強硬許多。

一名國務院發言人25日就台布斷交回覆台灣媒體表示，中國大陸正改變台海現狀，破壞幾十年來造就和平、穩定與發展的架構；國際安全穩定符合大家共同利益，美方對於布吉納法索決定與台斷交時沒有考量這些因素，感到失望。

即使美國不主動提台灣問題，中國大陸也會提醒美方。中國大陸國務委員兼外交部長王毅近日訪美會晤國務卿龐培歐，會後舉行記者會，美中雙方各點一名記者提問。

一般而言，中方會事先安排提問的記者與問題，王毅與龐培歐的記者會，中方媒體唯一提出的就是涉台問題，「質問」美方是否改變「一中」；龐培歐僅一句話回應，「沒變。美國一貫政策一直沒有改變。」

美國國會也有不少動作，除了參眾兩院各自的「國防授權法案」版本皆納入友台內容，聯邦參議員賈德納、馬基25日提出「2018台灣國際參與法案」，支持台灣參與適當的國際組織。

聯邦眾議員夏波日前則致函國安顧問波頓，鼓勵他基於台灣旅行法，訪問台灣並出席AIT台北新大樓落成活動。

台布斷交北韓

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