烏干達巴士連環撞 釀48死

2018-05-26 22:07 中央社 康培拉26日綜合外電報導



紅十字會發言人今天表示，烏干達北部昨天晚間發生一輛巴士撞上沒有開燈的拖拉機和卡車的事故，造成48人死亡。

法新社報導，車禍發生在基爾揚東戈（Kiryandongo），距首都康培拉（Kampala）以北約220公里。紅十字會發言人納卡西塔（Irene Nakasiita）告訴法新社，死者包括16名孩童。

烏干達警方發言人表示：「救援小組努力不懈地搶救傷者。」且說3名駕駛都不幸喪生。

由於車況和路況都不佳，加上危險駕駛，烏干達擁有數一數二糟糕的道路安全紀錄。