影／美參院亞太小組主席賈德納抵台 展示對台灣的支持

2018-05-26 20:47 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



在最近中國對台灣打壓行動變本加厲的時刻，為表達堅定台灣的立場，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）特別增加訪台行程，他與幕僚四人晚上抵達桃園機場，這是賈德納一行出訪亞洲的首站，四人晚間九點前往晉見蔡英文總統並拜會外交部。

外交部表示，賈德納今明兩天訪台，將與我政府高層就如何持續強化台美關係及助我因應外交挑戰等議題深入交換意見。