影／美參院亞太小組主席賈德納抵台 展示對台灣的支持
在最近中國對台灣打壓行動變本加厲的時刻，為表達堅定台灣的立場，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）特別增加訪台行程，他與幕僚四人晚上抵達桃園機場，這是賈德納一行出訪亞洲的首站，四人晚間九點前往晉見蔡英文總統並拜會外交部。
外交部表示，賈德納今明兩天訪台，將與我政府高層就如何持續強化台美關係及助我因應外交挑戰等議題深入交換意見。
賈德納與台灣非常友好，他在本月24日與參院外委會亞太小組民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」（The Taiwan International Participation Act of 2018），強力支持台灣全面參與國際組織。更在過去連續三年訪台，長期在美國國會為我國發聲，包括最近連署參院致「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的聯名函，力促邀我以觀察員身分參加本年第71屆「世界衛生大會」（WHA）；此外亦參與連署致聯合及美國兩家航空公司執行長的聯名函，力挺其對抗中國矮化我名稱的蠻橫要求。賈德納主席也曾透過舉辦以台灣或亞太區域安全為主題的聽證會，以及向行政部門提出口頭或書面質詢等方式，就台美關係、鞏固我邦交及國際參與等表達強烈支持。
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