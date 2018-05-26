熱帶氣旋肆虐阿曼南部海岸 至少2人喪生

2018-05-26 21:44 中央社 阿曼沙拉拉26日綜合外電報導



當局表示，熱帶氣旋梅庫努（Mekunu）肆虐阿曼南部海岸造成至少2人喪生後，今天減弱為熱帶風暴。

法新社報導，梅庫努25日威力增強為2級氣旋，侵襲阿曼濱阿拉伯海省分多法省（Dhofar）與烏斯塔省（Al-Wusta），為沿岸地區帶來滂沱大雨、強風和巨浪。

阿曼民防單位今天表示，梅庫努已減弱為熱帶風暴，但雨勢依然強大，風速大約每小時90公里，猛烈襲擊阿曼。

阿曼氣象總局表示，梅庫努已經進入內陸，並朝向西北方向前進，進入沙烏地阿拉伯，但大雨可能會持續到27日。