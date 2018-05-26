親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

展現以德報怨 學者：蔡政府捐款世衛穩賺不賠

熱帶氣旋肆虐阿曼南部海岸 至少2人喪生

2018-05-26 21:44中央社 阿曼沙拉拉26日綜合外電報導

當局表示，熱帶氣旋梅庫努（Mekunu）肆虐阿曼南部海岸造成至少2人喪生後，今天減弱為熱帶風暴。

法新社報導，梅庫努25日威力增強為2級氣旋，侵襲阿曼濱阿拉伯海省分多法省（Dhofar）與烏斯塔省（Al-Wusta），為沿岸地區帶來滂沱大雨、強風和巨浪。

阿曼民防單位今天表示，梅庫努已減弱為熱帶風暴，但雨勢依然強大，風速大約每小時90公里，猛烈襲擊阿曼。

阿曼氣象總局表示，梅庫努已經進入內陸，並朝向西北方向前進，進入沙烏地阿拉伯，但大雨可能會持續到27日。

沙烏地阿拉伯

相關新聞

加薩再爆衝突 以軍射傷數十巴勒斯坦人

2018-05-26 16:04

南海工事急起直追 菲維修中業島飛機跑道

2018-05-26 15:36

印度克勒拉省立百病毒疫情 未擴散到外地

2018-05-26 14:55

哥倫比亞成北約全球夥伴 拉丁美洲首國

2018-05-26 14:55

美禁止採購大陸監控設備 海康威視：指控帶有偏見

2018-05-26 13:45

關切加航案 加國議員籲政府挺台灣

2018-05-26 13:27

嘆和美國關係好不了 蒲亭：俄被美內部紛擾綁架

2018-05-26 13:27

普亭：通俄門綁架美俄關係

2018-05-26 12:39

普亭2024年任滿 暗示再回鍋總理

2018-05-26 12:34

愛爾蘭公投出口民調 近7成挺墮胎解禁

2018-05-26 12:33

好萊塢之狼上銬 女星：下地獄第一步

2018-05-26 12:02

諾貝爾獎基金會：文學獎恐再延後頒發

2018-05-26 11:32

愛爾蘭公投出口民調 墮胎解禁獲壓倒性勝利

2018-05-26 10:35

巴西少年觀護所大火釀9死 起因暴動燒床墊

2018-05-26 09:57

普亭挫折感嘆 俄國變成美國政治紛爭的人質

2018-05-26 09:03

巴西基礎設施不足 服務品質有待提升

2018-05-26 08:05

蒲亭會馬克宏 對川普國際事務處理均感不安

2018-05-26 07:37

安倍今21度會普亭 將就北韓問題交換意見

2018-05-26 07:10

馬國前總理納吉涉貪 8.6億充公

2018-05-25 23:52

王岐山：朝鮮半島是中國的核心利益

2018-05-25 22:40

西班牙執政黨貪腐遭定罪 反對黨提不信任案

2018-05-25 21:12

馬航客機遭俄製飛彈擊落 荷澳要向俄究責

2018-05-25 20:42

8年前的維基解密預言成真！揭露川普為什麼要怕中國

2018-05-24 15:11

8年前的維基解密預言成真！揭露川普為什麼要怕中國

2018-05-24 13:17

川金會取消可能性大嗎？專家：不太可能　因將失去更多

2018-05-23 23:15
看更多

熱門文章

美國出現專家困惑的神秘生物！網傳可能是狼人

2018-05-26 12:26

文在寅與金正恩 在板門店二度見面

2018-05-26 19:07

中興罰13億美元重開 原來是習近平和川普討價還價

2018-05-26 11:18

英國婦女減少買衣服 寧願把錢花在這上面

2018-05-26 14:35

南瓜變苦不能吃 醫生警告恐大量掉髮

2018-05-26 18:30

川普致金正恩「分手信」 語氣像是被拋棄的情人？

2018-05-26 00:14

穿政治標語T被要求遮住 高中生怒告學校侵犯言論自由

2018-05-26 08:08

紐時：美達成協議 讓中興通訊回復營運

2018-05-26 04:47

開瓦斯、跳傘傘具動手腳 狠心老公二度企圖謀殺老婆

2018-05-26 11:59

美國商務部與ZTE達成協議 將可繼續在美國營運

2018-05-26 09:17

北韓放軟 川普改口：川金可能如期會面

2018-05-26 00:38

沙國鬆口將增產 油價重挫

2018-05-26 00:02

川普將管制中興通訊功勞往身上攬 大罵前政府

2018-05-26 10:07

南海工事急起直追 菲維修中業島飛機跑道

2018-05-26 15:36

曾用蛤蜊湯征服地獄主廚 王凱傑再讓台灣蚵仔煎進華府智庫

2018-05-26 06:49

南加大校醫性侵醜聞越滾越大 校長請辭

2018-05-26 17:26

東亞局勢丕變…美朝梭哈 金正恩不敗之地

2018-05-26 00:52

美媒：川習電話敲定 放中興通訊一馬

2018-05-26 19:26

川普：川金會可能如期舉行

2018-05-26 09:17

普亭挫折感嘆 俄國變成美國政治紛爭的人質

2018-05-26 09:03

川金會可望復活 市場鬆口氣

2018-05-26 00:36

川普高估習近平影響力？傳金正恩將三訪大陸

2018-05-26 00:44

OPEC擬增產百萬桶？ 國際油價連跌2天

2018-05-26 00:38

狂人川普反覆…盟友錯愕

2018-05-26 00:39

沙烏地恐增加原油供應 油價重挫

2018-05-26 06:03

關稅豁免期將屆…美鋼價漲4成 10年新高

2018-05-26 00:23

美禁止採購大陸監控設備 海康威視：指控帶有偏見

2018-05-26 13:45

川普：正與北韓談重啟「川金會」 可能如期舉行

2018-05-26 14:14

印州校園槍擊 老師撲倒槍手阻案情擴大

2018-05-26 10:46

馬國前總理納吉涉貪 8.6億充公

2018-05-25 23:52

川金會若破局 美中貿易戰再起？

2018-05-26 00:59

加薩再爆衝突 以軍射傷數十巴勒斯坦人

2018-05-26 16:04

晶圓代工格芯推新製程 攻汽車雷達應用

2018-05-26 11:32

美再關移民門 創業移民簽證將廢

2018-05-26 12:36

好萊塢之狼上銬 女星：下地獄第一步

2018-05-26 12:02

川習熱線喬定罰金 中興解禁

2018-05-26 12:30

川金峰會有望復活 南韓表寬慰

2018-05-26 20:56

川普簽行政命令 鬆綁開除聯邦政府員工規定

2018-05-26 15:40

馬來西亞貓熊寶寶首次公開亮相 萌樣超吸睛

2018-05-26 21:31

罰款加安插法務 紐時：美中解套ZTE達共識

2018-05-26 10:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top