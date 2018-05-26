川金峰會有望復活 南韓表寬慰

2018-05-26 20:56 中央社 首爾26日綜合外電報導



眾所期待的川金會在24小時內宣布取消又恢復，且「很可能」維持原定的6月12日登場。 美聯社 分享 facebook 眾所期待的川金會在24小時內宣布取消又恢復，峰迴路轉，南韓今表戒慎寬慰。

美聯社報導，南韓總統府發言人金宜謙發布聲明表示：「我們認為，北韓與美國之間的對話機會尚未完全消失，並且重新燃起，十分幸運。我們謹慎關注事件的發展。」

在突然宣布取消風險頗高的川金會隔天，美國總統川普又改口，美國與北韓正在討論，他與北韓領導人金正恩的峰會可能終究仍開得成，且「很可能」維持原定的6月12日登場。

法新社報導，川普對北韓重燃川金會希望的最新聲明表示歡迎、稱之為「很棒的消息」後，他在白宮對媒體說：「我們就看看會發生什麼事吧。」