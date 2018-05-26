文在寅今天下午在板門店會見金正恩 明開記者宣布成果

2018-05-26 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



南韓總統府今天晚上發布消息，南韓總統文在寅今天在板門店會見北韓領導人金正日，兩人會談了兩個小時。文在寅將在明天上午宣布會談成果。

會談時間在當地時間下午3時至5時，兩人就如何促成川金會交換意見，彼此有坦誠的討論。