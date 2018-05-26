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美國出現專家困惑的神秘生物！網傳可能是狼人

教部堅不發聘　台大：走行政救濟的路似乎難以避免

關切加航案 加國議員籲政府挺台灣

2018-05-26 13:27中央社 多倫多25日專電

針對加航官網改「台灣」為「中國」案，今天又有保守黨參議員卡查克及新民主黨外交事務發言人拉薇迪耶力挺台灣，強調加國政府是「為台灣站出來」的時候了。

繼保守黨參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）、眾議員古柏（Michael Cooper）分別在23日及24日提出質詢，並獲得加政府回覆之後，今天又有保守黨參院運輸及通訊委員會主席卡查克（David Tkachuk），接續吳藍海的質詢主題，24日進一步要求執政黨參院代表哈德爾（Peter Harder）答覆加國政府如何處理加航案。

卡查克指出，加航之前在參院運輸及通訊委員會作證時，早已顯示這家公司有意與中國國際航空公司合作的企圖心，希望打入深圳、杭州、成都等多個中國城市市場。

他要求哈德爾保證知會交通部長，在審查所有加航與中國航空合資議案時，務必確保符合公共利益。

哈德爾對此答覆指出，政府視加航為追求營利之私營公司，在審查公司因利益可能提出的提案時，政府會行使職責。與此同時，我們所有人都希望加國私營企業在全球經濟中保持良好發展。

新民主黨（NDP）外交事務發言人、眾議員拉薇迪耶（Helene Laverdiere）今天也發表公開聲明，聲援台灣。她指出，加航將台灣列為中國的一部分，違反加拿大長期政策，也惹怒許多台裔加拿大人。新民主黨呼籲加航立即撤銷此一作法。

拉薇迪耶並表示，新民主黨希望台灣參與世界衛生組織及國際民航組織等國際組織，讓台灣能有所貢獻。

她說，過去20年來，台灣在包括同志權利等人權方面，取得巨大進步，加拿大政府應該多多為台灣挺身而出。台灣是多元文化及民主的指標，也是加拿大重要合作夥伴，現在該是政府為台灣站出來的時候了。

民主黨加拿大保守黨

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