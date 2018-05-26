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巴西基礎設施不足 服務品質有待提升

2018-05-26 08:05中央社 聖保羅25日專電

儘管巴西在新興國家中占有重要地位，但巴西的基礎設施不足，如電力、寬頻網路、醫療衛生和運輸等服務品質仍有待提升。

國際管理顧問公司奧緯公司（Oliver Wyman）今天公布一項報告指出，巴西的基礎設施不足十分嚴重，即使將過去15年投入這些產業的資金加倍，還需要25年的時間才能達到最低限度的質量。

奧緯公司將巴西與拉丁美洲的鄰國，以及印度和中國等新興國家比較，結果顯示，巴西要達到這些國家的類似基礎服務標準，未來25年的投資必須從2001至2016年國內生產毛額（GDP）年平均值的2%提高至4%。

就運輸而言，需要加強鐵路投資，因為這是一種減少國家對公路過度依賴的方法，特別是在卡車司機罷工時，可減少運輸系統的脆弱性。

巴西已有一系列重要的鐵路工程停工，如過去30多年來，被認為是巴西五大主要鐵路網絡的連接軸線之一「南北鐵路」，至今尚未完成。

巴西對基礎設施投資很少，一方面是缺乏國家計畫，另一方面是脆弱的監管措施為企業帶來法律的不安全感，造成過度的風險，致使民營業者避而遠之。

經濟學家阿布朗（Ana Carla Abrao）認為，巴西政府必須創造條件，提高民營業者的參與度，改善經商環境和融資可能性。

奧緯公司的報告在監管方面凸顯四個關鍵點，包括合同模式、社會環境許可、監管機構的功能，以及公務員的民事責任制，因為司法一旦出現問題時，責任往往落在公務員身上，而不是政府。

此外，建議巴西針對基礎設施提供多元化的金融工具，提高資本市場的參與度，以增加各項可用資源的數量。

巴西公務員資本市場

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