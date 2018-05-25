MH17遭俄製飛彈擊落 西方國家籲克宮負責

2018-05-25 23:15 中央社 華盛頓／倫敦／布魯塞爾／莫斯科25日綜合外電報導



馬來西亞航空公司MH17客機2014年於烏克蘭東部遭飛彈擊落，調查人員昨天認定，這枚飛彈來自俄羅斯飛彈旅。美英等國今天皆發布聲明，要求俄國負責。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）發布聲明表示：「是俄國承認涉及擊落MH17班機，並停止散布冷血假資訊的時候了。」

英國外交大臣強生（Boris Johnson）也發聲明表示：「克里姆林宮以為自己可以逍遙法外。俄國政府現在必須為與MH17班機遭擊落的相關行為負責。」

「這是克里姆林宮另一個無視無辜生命的惡例。」

強生說，10名英國人於事件中罹難。

歐洲聯盟（EU）及北約今天也呼籲俄國對這起事件負責。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（FedericaMogherini）發布聲明表示：「歐盟呼籲俄國承擔責任，並全力配合究責。」

荷蘭及澳洲今天表示將向俄國究責後，北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也發布聲明說：「我呼籲俄國承擔責任。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天於電話會議上告訴記者，荷蘭雖對這起事件展開調查，但俄方並未正式參與，故而無法採信調查結論。

當被詢及俄國是否否認相關指控時，培斯科夫說：「絕對否認。」

俄國媒體報導，俄國外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）表示：「荷蘭一位部長來電。」

拉夫羅夫指控荷蘭，利用這場悲劇「達成自己的政治目的」，他說：「他們毫不懷疑BUK（飛彈）來自俄國，我問他有無事實可佐證這些指控，他卻未提供任何證據。」