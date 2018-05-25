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斷交潮鋪天蓋地 前外長歐鴻鍊示警：這二國也亮紅燈

華郵揭露川金會4內幕 其中最勁爆的是…

日本對外純資産逾328兆日圓 連續27年世界一

2018-05-25 12:59聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本2017年對外純資產達328兆多日圓，雖然比前一年減少了2%，但仍連續27年蟬聯世界最大債權國。

日本財務大臣麻生太郎上午在內閣會議上報告2017年末對外資産／負債統計。對外純資產指的是日本政府、企業或個人在海外持有資産額與外國企業在日本持有資産之間的差額。至2017年底為止，日本在海外持有的資産額為1012兆4310億日圓，比前一年增加了2.7%，這是日本對外純資產首度超越1000兆日圓。此外，海外直接投資餘額為174兆6990億日圓，其中，對美企業的收購、當地生産投資達55兆4000億日圓，都創下史上最高記錄。

另一方面，海外企業在日本持有的資產額為683兆9840億日圓，比前一年度大增5.2％。兩相加減結果，對外純資產達328兆4470億日圓，比前一年減少了2.3%。雖然連續三年減少，但仍然是世界最大債權國。日本已經連續27年蟬聯世界一。

日本經濟新聞分析，日本企業透過合併、收購等方式購入海外資產，直接投資增加，購買外國股票的投資行為也比往年活躍；外資則受到日本股市上漲等因素，手上持有的日本債券等價值大增。

根據財務省提報國際貨幣基金(IMF)統計，世界主要債權國第二名是德國逾261兆1848億日圓、第三名中國大陸204兆8135億日圓，受到中國大陸限制資金外流政策影響，德國取代中國大陸，睽違12年回升到全球第二位。美國則持續蟬聯世界最大純債務國，對外純債務達886兆日圓。

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