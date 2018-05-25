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斷交潮鋪天蓋地 前外長歐鴻鍊示警：這二國也亮紅燈

華郵揭露川金會4內幕 其中最勁爆的是…

美朝會談中止日方表示理解 外交人士研判未真正告吹

2018-05-25 12:58聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

美國突然發表中止6月12日美朝會談。日本官房長官菅義偉表示，重要的並非會談本身，而是如何創造機會，推進解決北韓核武彈道飛彈以及對日本最為重要的綁架問題。對美國決定中止會談表示理解。

共同社引述外務省人士推測，並非會談已經告吹，只是更改了時間。

對北韓可能因此再度出現挑釁行為，菅義偉表示。會以最大程度的關切針對北韓核武及彈道飛彈的動向進行情報收集與分析。美日同盟會維持高度緊張感，繼續進行警戒監視，確保國民的安全與安心。

菅義偉也再次強調，為了促使北韓改變政策，美日、美日韓須要繼續合作，確實履行聯合國的制裁，對北韓持續施加壓力。日方表示會繼續與美方緊密合作，但對是否將有什麼具體行動，則未清楚說明。

共同社指出，日本的官方見解將由日本首相安倍晉三抵達俄羅斯後發表，據分析，無論局勢如何變化，安倍都將凸顯日美兩國首腦的團結。安倍身邊人士指出，美方以書信方式進行通報「分量很重」，必須加緊收集情報。首相官邸相關人士解讀這代表川普政府不對北韓動搖的堅定立場。該人士並表示，繼續進行施壓與制裁，困擾的是北韓一方，北韓領導人金正恩最終仍須透過與川普會談，才能打開局面。

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