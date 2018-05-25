加拿大餐廳爆炸 15人受傷

2018-05-25 13:01 中央社 密西沙加市24日綜合外電報導



加拿大媒體報導，多倫多郊區密西沙加市（Mississauga）一間餐廳今天發生爆炸，超過12人受傷。

加拿大電視公司（CTV）網站報導，爆炸發生在晚間10時30分後不久，約15人受傷。目前還沒有關於爆炸原因消息。

路透社報導，皮爾區警察局（Peel Regional Police）推文寫道：「傳有多人受傷，但沒有受傷程度的資訊。」