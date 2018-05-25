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英國王室第一人 威廉王子6月正式出訪以巴

2018-05-25 11:37中央社 倫敦25日綜合外電報導

英國王室威廉王子6月將出訪以色列和巴勒斯坦自治區。美聯社
英國王室威廉王子6月將出訪以色列和巴勒斯坦自治區。美聯社
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英國肯辛頓宮今天宣布威廉王子（Prince William）6月出訪行程，威廉王子將成為第一位正式訪問以色列和巴勒斯坦自治區的英國王室高階成員。

法新社報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）在聲明中表示，威廉6月24日將在約旦展開訪問，隔天赴以色列特拉維夫。

他6月26日將造訪耶路撒冷，27日前往約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）。

聲明說，英國王位第2順位繼承人威廉王子本次出訪是「應女王陛下政府要求，且受到以色列、約旦和巴勒斯坦當局歡迎」。

截至目前尚無任何英國王室成員，曾正式訪問巴勒斯坦自治區。

肯特公爵（Duke of Kent）和格洛斯特公爵（Dukeof Gloucester）先前曾正式訪問過以色列，而威廉王子將是與女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）關係最緊密的王室成員，首次正式訪問以色列。

其他王室成員出訪國外行程，例如參加喪禮或婚禮，因為不是應英國外交部之邀，所以不能歸類為正式訪問。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早表示，威廉此行對他的國家來說，將是一趟「歷史性訪問」。

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