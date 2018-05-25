多倫多僑學界 關切加航改台灣名

2018-05-25 11:33 中央社 多倫多24日專電



多倫多僑學界舉行記者會，指加拿大航空將官網中的「台灣」改列為「中國」，傷害僑民情感，要求更正。中央社 分享 facebook

加拿大航空官網把台灣改列為台北‧中國，多倫多僑學界今天舉行記者會，指加航此舉傷害台灣僑民情感，台加航權直接和中華民國台灣政府簽署，與中國無關。

台加經貿文化交流協會副會長黃煌裕在記者會指出，加航更改台灣名稱，是中國勒索國際社會孤立民主台灣，已違反台灣的管轄權和國內法，台灣不是中國的一部分。將台灣列為中國，侵犯全球消費者的權益，讓旅客搞不清楚是否該辦簽證，也是對台灣主權的侵犯。

黃煌裕表示，加航讓加拿大價值蒙羞，欺騙自己也欺騙消費者，是不誠實的企業，他將發動全球台灣人和友人，拒搭加航。

北美洲台灣商會聯合總會前會長林金益發表書面聲明，指加航深知台灣從未受中華人民共和國管轄，卻放棄自己的言論自由和民主成就，甘願成為中國打手，欺壓台灣，令人失望。他呼籲加航更正錯誤。

安大略省中華會館主席邵良昊表示，中華民國台灣不隸屬中華人民共和國。中華人民共和國嘴裡講互不侵犯、各自表述，現在卻將台灣變成下屬。現在只要看看台灣人持的是什麼護照，上面寫的很清楚是中華民國護照，一切道理自明。

多倫多台灣商會長刑增輝日前參與日內瓦世界衛生大會（WHA）為期4天的會外活動，經歷台灣人身穿印有台灣的T恤，卻在場外遭排擠和不公對待。刑增輝強調，中共要讓台灣人連站的地方都沒有，這是他們長期的策略，是非常鴨霸的行為，傷害台灣2300萬人的尊嚴。

記者會由僑務委員金聲白發起，僑學界團體包括安省中華會館、華僑協會、多倫多台灣商會、台加經貿文化交流協會、中華民國僑生加東聯誼會等多個團體都派代表與會。多倫多台灣人權協會、多倫多台灣人社團聯誼會等組織也發表書面聲明。