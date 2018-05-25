經濟分析／川金免會 金正恩不但大贏 還能安全下莊

2018-05-25 06:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普24日突然主動宣布取消「川金會」，已使北韓領導人金正恩成為大贏家。既可暫時不必承受立即廢棄核武的壓力，又爭取到中國的支持，還在國際宣傳上大有收穫，更難得的是他還能夠安全下莊。

川普當初接受「川金會」的邀請，原本就過於草率，現在更證明他此舉實屬魯莽。美國歷任總統一向避免與北韓領導人直接會面，一方面是因為北韓會以此作為宣傳工具，一方面是因為峰會一旦失敗，朝鮮半島情勢將更加緊張。正由於川普接受邀請的決策過於輕率，本身就為「川金會」的前途埋藏變數，如今果然走向取消一途。

雙方最明顯的歧見，就在於美國與北韓對「去核武化」的認知不同。美國認為「去核武化」很單純地代表北韓須摧毀既有的核子武器，並廢除核武發展計畫。

但北韓所謂的「去核武化」，也包括朝鮮半島不受美國核子傘的的籠罩，並可能包括美軍撤離南韓。既有此一根本性的歧見，「川金會」想要在「去核武化」議題上有所突破，無異緣木求魚。

再者，就算美國與北韓徹底決裂，朝鮮半島的情勢也與半年前的劍拔弩張大不相同，關鍵就在於中國已經從旁觀者變為局內人。在「川金會」之前，金正恩已兩度前往中國與習近平會面。3月底金正恩首次訪中時，習近平已經做出與北韓友善的「戰略性抉擇」，且強調雙方關係「在任何情況下仍不會改變」。中國顯然已經給予金正恩「放鬆經濟制裁」的希望。

中國是北韓最大的貿易夥伴。2015年（最新數據）北韓34.7億美元的進口額中，85%來自中國；中國只有願意，有的是辦法能夠在不違反聯合國制裁決議的前提下，默默地放鬆經濟制裁的執行力度，使北韓的經濟壓力大為減輕。

當初金正恩會邀請川普，最大的目的可能就是迫使中國入局。中國既不願朝鮮半島爆發戰爭，因為此將為中國帶來難民危機，更可能使美軍兵臨鴨綠江；但中國又要避免北韓與美國及南韓走得太近，以免對中國造成更大的安全顧慮。金正恩當然了解其中的機關，於是既提出「川金會」對中國施壓，又訪問北京向中國示好，使中國不得不成為北韓在經濟及安全上的後盾。

其實北韓壓根就不大可能同意摧毀既有的核武，因為這是金正恩維權及保命的最大憑藉。既然已經得到中國的支持，「川金會」對金正恩其實是害大於利，能不談就不談，以免被迫對「去核武化」表態，而最好的結果就是美國方面主動取消。許多國際觀察家認為「川金會」破局的原因，可能是「鷹派」的美國國家安全顧問波頓提出利比亞版本，使金正恩聯想到如果他廢除核武，也將跟利比亞強人格達費同樣遭到政權被推翻，本人被擊斃的命運。其實北韓頻頻抨擊波頓的發言，只是要讓國際間認為「川金會」錯不在己。換言之，波頓的草率發言，而而為金正恩提供了順坡下驢的工具。