親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

經濟分析／川金免會 金正恩不但大贏 還能安全下莊

2018-05-25 06:18經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國總統川普24日突然主動宣布取消「川金會」，已使北韓領導人金正恩成為大贏家。既可暫時不必承受立即廢棄核武的壓力，又爭取到中國的支持，還在國際宣傳上大有收穫，更難得的是他還能夠安全下莊。

川普當初接受「川金會」的邀請，原本就過於草率，現在更證明他此舉實屬魯莽。美國歷任總統一向避免與北韓領導人直接會面，一方面是因為北韓會以此作為宣傳工具，一方面是因為峰會一旦失敗，朝鮮半島情勢將更加緊張。正由於川普接受邀請的決策過於輕率，本身就為「川金會」的前途埋藏變數，如今果然走向取消一途。

雙方最明顯的歧見，就在於美國與北韓對「去核武化」的認知不同。美國認為「去核武化」很單純地代表北韓須摧毀既有的核子武器，並廢除核武發展計畫。

但北韓所謂的「去核武化」，也包括朝鮮半島不受美國核子傘的的籠罩，並可能包括美軍撤離南韓。既有此一根本性的歧見，「川金會」想要在「去核武化」議題上有所突破，無異緣木求魚。

再者，就算美國與北韓徹底決裂，朝鮮半島的情勢也與半年前的劍拔弩張大不相同，關鍵就在於中國已經從旁觀者變為局內人。在「川金會」之前，金正恩已兩度前往中國與習近平會面。3月底金正恩首次訪中時，習近平已經做出與北韓友善的「戰略性抉擇」，且強調雙方關係「在任何情況下仍不會改變」。中國顯然已經給予金正恩「放鬆經濟制裁」的希望。

中國是北韓最大的貿易夥伴。2015年（最新數據）北韓34.7億美元的進口額中，85%來自中國；中國只有願意，有的是辦法能夠在不違反聯合國制裁決議的前提下，默默地放鬆經濟制裁的執行力度，使北韓的經濟壓力大為減輕。

當初金正恩會邀請川普，最大的目的可能就是迫使中國入局。中國既不願朝鮮半島爆發戰爭，因為此將為中國帶來難民危機，更可能使美軍兵臨鴨綠江；但中國又要避免北韓與美國及南韓走得太近，以免對中國造成更大的安全顧慮。金正恩當然了解其中的機關，於是既提出「川金會」對中國施壓，又訪問北京向中國示好，使中國不得不成為北韓在經濟及安全上的後盾。

其實北韓壓根就不大可能同意摧毀既有的核武，因為這是金正恩維權及保命的最大憑藉。既然已經得到中國的支持，「川金會」對金正恩其實是害大於利，能不談就不談，以免被迫對「去核武化」表態，而最好的結果就是美國方面主動取消。許多國際觀察家認為「川金會」破局的原因，可能是「鷹派」的美國國家安全顧問波頓提出利比亞版本，使金正恩聯想到如果他廢除核武，也將跟利比亞強人格達費同樣遭到政權被推翻，本人被擊斃的命運。其實北韓頻頻抨擊波頓的發言，只是要讓國際間認為「川金會」錯不在己。換言之，波頓的草率發言，而而為金正恩提供了順坡下驢的工具。

如今「川金會」雖已取消，但川普在信件中仍留有餘地，表示未來兩人仍有可能再找機會見面；金正恩若是真聰明，只須表示「遺憾」就好。許多人擔心朝鮮半島緊張可能升高，但未來的發展仍難以預料，而中國的介入將使情況更加複雜。川、金兩人主演的這齣「肥皂劇」還有得瞧。

川金會下個不開了，金正恩可藉此贏得中國支持。美聯社
川金會下個不開了，金正恩可藉此贏得中國支持。美聯社
分享

北韓金正恩核武
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

美環太軍演 取消邀請陸

2018-05-25 01:16

杜特蒂發言人評菲國議員台灣落網：沒罪幹嘛逃?

2018-05-24 23:19

義大利新總理準備組閣 近日公布名單

2018-05-24 22:13

一馬洗錢弊案 FBI承諾合作調查

2018-05-24 21:46

梅克爾會李克強 一致支持伊朗核協議

2018-05-24 20:35

2014年烏東馬航空難 確定遭俄軍飛彈擊落

2018-05-24 19:34

日本海自訓練 誤觸反魚雷系統

2018-05-24 19:16

越南澳洲高層會 談區域海上安全

2018-05-24 18:09

葛妮絲派特蘿談溫斯坦性騷案：小布曾為我挺身而出

2018-05-24 17:23

一馬公司弊案 納吉再赴反貪委員會說明

2018-05-24 16:58

聲音當武器 美駐古巴使館有前例

2018-05-24 16:52

聲波攻擊？美駐廣州領館員工腦損 王毅：勿政治化

2018-05-24 16:40

領事館人員疑遭聲波攻擊 美駐中大使：協請中國調查

2018-05-24 16:28

首次清點 馬國前總理納吉家起出8.1億鈔

2018-05-24 15:39

南沙群島中國建設照片曝光 專家憂解放軍進駐

2018-05-24 15:32

寇謐將：加國不能在中台加航爭議中卸責

2018-05-24 15:17

8年前的維基解密預言成真！揭露川普為什麼要怕中國

2018-05-24 15:11

你不知道的冷知識：為何北韓核試場坑道如魚鉤？

2018-05-24 15:09

子宮的悲劇：撕裂愛爾蘭的「墮胎修憲公投」

2018-05-24 15:06

美環太平洋軍演不邀陸 王毅批美輕率

2018-05-24 14:38

反對黨抵制投票 文在寅修憲案沒過

2018-05-24 14:26

大韓航空千金又惹麻煩 因非法外傭遭傳喚

2018-05-24 14:24

影／剛果伊波拉疫情壓不住 猴肉等野味恐遭受感染

2018-05-24 14:14

「疑歐派」任財長 義恐祭「脫離歐元B計畫」

2018-05-24 14:10

黨爭擺不平 義大利政治素人組閣 恐出現民粹政府

2018-05-24 14:08

義大利民粹派財政若暴衝 恐拖垮歐盟

2018-05-24 14:07

沒政黨背景、沒公職經驗 義總理人選孔蒂是公行法教授

2018-05-24 14:02

8年前的維基解密預言成真！揭露川普為什麼要怕中國

2018-05-24 13:17

影／環太平洋軍演不邀共軍 王毅：沒有建設性

2018-05-24 13:09

剛果3伊波拉患者逃出醫院 2人返家喪命

2018-05-24 11:58

中國不用來了！美軍撤回「環太平洋軍演」解放軍邀請

2018-05-24 11:42

文在寅修憲案沒戲唱！國會法定人數不足未通過

2018-05-24 11:02

「華僑」的再起？當中國崛起衝進南美小國

2018-05-24 10:46

德國漢堡率先成為歐陸 第一個禁柴油車城市

2018-05-24 10:38

受俄國神經毒攻擊大難不死 前間諜之女盼回俄羅斯

2018-05-24 09:31

美取消邀請陸參加環太軍演 王毅批「非常沒有建設性」

2018-05-24 05:02

龐培歐會王毅談台灣 王毅籲美恪守一中

2018-05-24 04:53

義大利民粹派執政 總統批准政治素人組閣

2018-05-24 04:18

川金會取消可能性大嗎？專家：不太可能　因將失去更多

2018-05-23 23:15
看更多

熱門文章

白宮：川普宣布取消川金會

2018-05-24 21:50

川普致函金正恩 取消「川金會」

2018-05-24 21:59

經濟解析／6月川金會取消後 接下來四種可能的發展

2018-05-24 23:26

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

日本看看／大學倒閉潮來了！

2018-05-24 10:22

影／美醫生邊開刀邊跳嘻哈 導致病人全身癱瘓

2018-05-24 11:39

貧困北韓端魚翅、炸烏龜款待媒體 國外記者受衝擊「很混亂」

2018-05-24 13:15

日本看看／搭新幹線，不能吃肉包嗎？

2018-05-24 10:04

2014年烏東馬航空難 確定遭俄軍飛彈擊落

2018-05-24 19:34

影／挖地道越獄只差幾公尺就成功 囚犯缺氧死亡

2018-05-24 12:35

影／加拿大民眾罕見拍下 兩隻猞猁發出魔性尖叫

2018-05-24 12:44

最新！北韓已爆破摧毀核試場

2018-05-24 18:37

川普稱取消川金會對北韓與全世界都是重大挫敗

2018-05-25 00:04

川普取消川金會 不忘嗆聲「我們的核武更大更厲害」

2018-05-24 22:37

川金會破局！美股早盤跌逾150點

2018-05-24 22:04

美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11

你不知道的冷知識：為何北韓核試場坑道如魚鉤？

2018-05-24 15:09

藍色火焰蔓延夏威夷街頭 奇景有如人間煉獄

2018-05-24 18:12

美國務卿：連繫後勤未獲北韓回應

2018-05-24 23:11

土耳其一口氣升息300個基點 狂人總統也得向市場低頭

2018-05-24 08:10

台布斷交 美國務卿：「一中政策」不變，對台承諾不變

2018-05-24 23:08

北韓再痛批利比亞模式：要川金會還是「核對核攤牌」？

2018-05-24 09:47

加密貨幣崩跌 72小時內總市值縮水500億美元

2018-05-24 09:47

七、八年級生兒時回憶 《企鵝家族》創作者88歲辭世

2018-05-24 14:30

北韓連四炸 爆破摧毀東北部豐溪里核試驗場

2018-05-24 19:19

川普推文：我被迫取消

2018-05-24 23:25

白宮為何取消川金會？怕被玩弄 怕變笑話

2018-05-25 00:11

川金會告吹 美可望繼續對北韓經濟施壓

2018-05-24 22:39

競爭力報告 ／川普執政美重返第一 台灣被哪三國超越？

2018-05-24 11:12

身旁乘客沒心跳 華裔醫師「空中救命」

2018-05-24 17:05

杜特蒂發言人評菲國議員台灣落網：沒罪幹嘛逃?

2018-05-24 23:19

川普取消川金會 撂話金正恩：若改變心意 即刻致電我

2018-05-25 00:05

台灣民政府涉詐欺 在美贊助貿易研討會

2018-05-24 12:09

白宮官員認為川普取消川金會是明智之舉

2018-05-24 23:32

南沙群島中國建設照片曝光 專家憂解放軍進駐

2018-05-24 15:32

川普女婿獲正式安全許可 可取得美國最高機密

2018-05-24 08:45

德國漢堡率先成為歐陸 第一個禁柴油車城市

2018-05-24 10:38

川金會取消 南韓總統深夜召開緊急會議

2018-05-24 23:41

影／剛果伊波拉疫情壓不住 猴肉等野味恐遭受感染

2018-05-24 14:14

義火車出軌 乘客：彷彿墜入地獄一片漆黑

2018-05-24 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top