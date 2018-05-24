川普可能很快就川金會發表談話

2018-05-24 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



美國總統川普可能很快就會在簽署一項法案時，同時就他取消川金會一事發表談話，將是他宣布取消與北韓領袖金正恩的歷史性峰會後，首次聽到他發表談話。