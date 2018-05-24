經濟解析／6月川金會取消後 接下來四種可能的發展

2018-05-24 23:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普24日致函北韓領導人金正恩，確定取消原訂6月12日在新加坡舉行的峰會，認為以近來平壤發言極具怒意與敵意來看，此時兩人會晤時機不適當，但川普仍在信上肯定近來雙方建立對話管道，並期待兩人終會見面。

隨著6月「川金會」取消，下一步展望不明。麻省理工學院（MIT）核子專家納蘭（Vipin Narang）認為，接下來可能有四種發展，從最佳到最糟依序排列：

●最佳情況：延後舉行峰會，但雙方對如何去核化的歧見縮小。美國和北韓都明白，目前雙方在去核化議題上的歧見仍深。延後峰會將給美國國務卿龐培歐及其幕僚更多時間，努力拉近雙方之間的鴻溝。若是日後能促成某種諒解甚至凝聚共識，那麼兩國領導人會晤和敲定協議便可望水到渠成，而這正是依循正規外交途徑化解紛爭之道。

●次佳情況： 華府與平壤延後峰會，但敲定協議似無突破性進展。因為雙方在如何終結北韓核子計畫方面的看法南轅北轍，談判遲遲無重大進展，因此繼續維持現況。不過，由於美國與北韓如今已開始直接對話的管道，兩國關係仍是數十年來最佳。

●次糟情況：雙方關係最近急速熱絡後，又迅速降回2017年的冰點。這意味北韓可能又回頭測試飛彈，而美國可能加強對北韓經濟制裁力道。去年川普曾揚言，若平壤當局持續威脅美國及其盟邦，將以「烈火與怒火」對付北韓。對於川普放話要摧毀北韓，金正恩反唇相譏，揚言「肯定、絕對會用烈火馴服這個神經錯亂的美國老番顛」。

●最糟情況：舌戰轉化為實際的戰爭。若兩國果真「核對核」攤牌，將把美國、北韓乃至全世界拖進後果不堪設想的未知境地。納蘭說，川普政府如果把峰會破局視為外交斡旋徒勞無功的藉口，進而以武力強迫北韓去核化，可能把兩國推上戰爭一途，這意味攻擊一個「核武國家」。