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杜特蒂發言人評菲國議員台灣落網：沒罪幹嘛逃?

2018-05-24 23:19聯合報 記者張佑生╱即時報導

菲律賓幫派首腦、市議員帕洛吉諾格，因殺人、槍砲及毒品案件遭通緝，被菲國總統杜特蒂懸賞台幣三百萬元追緝，日前在台灣落網。消息24日傳回菲律賓，杜特蒂發言人羅克表示：「這是好消息。假如他自己知道沒有犯罪，那麼去台灣要幹嘛？俗話說，逃亡就是有罪的證據。」

擔任菲律賓市議員的幫派首腦帕洛吉諾格，因殺人、槍砲及毒品案件遭通緝，搭漁船偷渡來...
擔任菲律賓市議員的幫派首腦帕洛吉諾格，因殺人、槍砲及毒品案件遭通緝，搭漁船偷渡來台，在屏東被刑事局查獲。記者李奕昕／翻攝
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杜特蒂菲律賓毒品
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