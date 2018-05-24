一馬洗錢弊案 FBI承諾合作調查

2018-05-24 21:46 中央社 吉隆坡24日專電



馬來西亞新政府為調查一個馬來西亞發展公司醜聞，今天宣布將與美國聯邦調查局和司法部合作調查前政府可能涉及貪腐的一馬公司洗錢案。圖為馬國民眾上月在國會大選投票前在吉隆坡示威，群眾將一馬弊案關鍵人物劉特佐描繪成海盜，要求將他逮捕。 美聯社 分享 facebook

馬來西亞新政府為調查一個馬來西亞發展公司醜聞，成立的特別工作小組，今天發表聲明，將與美國聯邦調查局和司法部，合作調查前政府可能涉及貪腐的一馬公司洗錢案。

聲明指出，小組今天在馬來西亞首相署與美國聯邦調查局（FBI）及司法部人員會面，討論一馬公司（1MDB）案。

出席人士包括大馬前檢察總長阿都干尼（AbdGhanibin Ahmad）及反貪污委員會前主席阿布卡欣（Abu Kassim Mohamed）等，會中討論一馬公司洗錢案調查方向及刑事犯罪的司法互助外，也提及馬國索回在美遭凍結的一馬公司相關資產。

聲明指出，美國聯邦調查局和司法部對首相馬哈地（Mahathir Mohamad）領導的新政府表達高度感謝，承諾全力合作，讓洗錢案真相早日公佈。

馬哈地在21日授權成立「一個馬來西亞發展公司特工隊」，除調查一馬公司洗錢案真相外，也有權控告犯罪人士與處理資產。

另一方面，前首相納吉（Najib Razak）今天再度到反貪污委員會總部，說明一馬公司及旗下的SRC國際公司，和個人帳戶擁有7億美元的政治獻金案，耗時近6個小時。

一個馬來西亞發展公司醜聞案在2015年爆發，大馬反貪污委員會、皇家警察及國家銀行組成專案小組調查弊案，期間一度宣布凍結6個與一馬公司有關的銀行帳戶，並從2家銀行取走17個帳戶資料。

不過，阿都干尼突然「被辭職」，阿布卡辛也傳出放假一週，大馬民眾對弊案有更多揣測。