一馬洗錢弊案 FBI承諾合作調查
馬來西亞新政府為調查一個馬來西亞發展公司醜聞，成立的特別工作小組，今天發表聲明，將與美國聯邦調查局和司法部，合作調查前政府可能涉及貪腐的一馬公司洗錢案。
聲明指出，小組今天在馬來西亞首相署與美國聯邦調查局（FBI）及司法部人員會面，討論一馬公司（1MDB）案。
出席人士包括大馬前檢察總長阿都干尼（AbdGhanibin Ahmad）及反貪污委員會前主席阿布卡欣（Abu Kassim Mohamed）等，會中討論一馬公司洗錢案調查方向及刑事犯罪的司法互助外，也提及馬國索回在美遭凍結的一馬公司相關資產。
聲明指出，美國聯邦調查局和司法部對首相馬哈地（Mahathir Mohamad）領導的新政府表達高度感謝，承諾全力合作，讓洗錢案真相早日公佈。
馬哈地在21日授權成立「一個馬來西亞發展公司特工隊」，除調查一馬公司洗錢案真相外，也有權控告犯罪人士與處理資產。
另一方面，前首相納吉（Najib Razak）今天再度到反貪污委員會總部，說明一馬公司及旗下的SRC國際公司，和個人帳戶擁有7億美元的政治獻金案，耗時近6個小時。
一個馬來西亞發展公司醜聞案在2015年爆發，大馬反貪污委員會、皇家警察及國家銀行組成專案小組調查弊案，期間一度宣布凍結6個與一馬公司有關的銀行帳戶，並從2家銀行取走17個帳戶資料。
不過，阿都干尼突然「被辭職」，阿布卡辛也傳出放假一週，大馬民眾對弊案有更多揣測。
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