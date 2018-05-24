聲音當武器 美駐古巴使館有前例

2018-05-24 16:52 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



一名美國駐廣州總領事館員工回報「感覺到異常的聲音與壓力」，且出現腦部輕微受損情形，中國向美國保證正在調查。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

美國外交官員指出，美國駐中國廣州的總領事館「聲波攻擊」事件，與一年多前發生於古巴的美國大使館遭遇聲波攻擊，似乎有雷同之處。不過，專家指出，聲音確實可以做為一種武器，但這些武器並不會帶來美國駐古巴哈瓦納大使館或廣州總領事館人員所出現的徵兆。

有線電視新聞網（CNN）報導，遭遇「聲波攻擊」時，是否會聽到任何聲音？根據多位美國駐古巴哈瓦納大使館人員描述，他們聽到從特定方向傳來一種「非常密集且大聲」的聲音，聽起來像是一種雜音，嗡嗡作響，也像金屬摩擦的聲音或銳利的穿刺聲音。

今年2月在美國醫學會期刊（JAMA）公布，針對美國駐古巴大使館人員遭遇聲波攻擊後進行的神經系統檢查報告指出，其中一名遭受聲波攻擊的患者則是聽到兩次各自歷時10秒的聲音，其他患者則說聽到聲音一直持續，期間超過半個鐘頭。

根據這份檢查報告，噪音本身不太可能導致中樞神經系統留下永久傷害。這份研究報告的主筆人之一、賓州大學腦部傷害暨復健中心主任史密斯（Douglas Smith）指出：「我們並不認為問題出在聽得見的聲音。我們認為，那些聽得見的聲音，屬於曝露於聲波攻擊之後的結果。」

檢查報告另一位主筆人、賓州大學腦部傷害復健專家史旺森（Randel Swanson）表示，如果把這些聲波攻擊的受害者帶到腦科診所，醫師並不知道這些患者的來歷，將會以為這些人是遭遇車禍，或者在軍中遇到爆炸，導致腦部出現如此重創，「就好像沒有發生腦震盪，卻出現腦震盪。」

研究人員發現，患者除了有劇烈耳疼、頭疼、耳鳴、暈眩、昏頭轉向、無法集中精神等狀況之外，也會出現輕度腦傷至腦震盪之間程度不等的傷害，絕大多數患者還會出現記憶力喪失、注意力喪失、平衡感失調以及視力、聽力、睡眠受損等狀況，還有超過三個月以上的長期頭疼。