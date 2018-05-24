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聲波攻擊？美駐廣州領館員工腦損 王毅：勿政治化

2018-05-24 16:40世界日報 記者張加、編譯陳韋廷／綜合報導

一名美國駐廣州總領事館員工回報「感覺到異常的聲音與壓力」，且出現腦部輕微受損情形...
一名美國駐廣州總領事館員工回報「感覺到異常的聲音與壓力」，且出現腦部輕微受損情形，中國向美國保證正在調查。 世界日報記者趙元良／攝影
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繼去年美國駐古巴大使館發生疑似聲波攻擊事件後，美國駐中國廣州的總領事館日前也傳出類似情形。一名美國駐廣州總領事館員工回報「感覺到異常的聲音與壓力」，且出現腦部輕微受損情形後，國務院23日發出警告；中國外長王毅23日在華府表示，要求美方客觀調查，不希望此個案擴大化、複雜化與政治化。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國務院稱該名被派駐廣州的官員回報，身體在去年底至今年4月間出現一系列症狀，已被送回美國檢查，並指其聽到「模糊微弱但又奇怪，且令人感到壓力的聲音」。

美國駐北京大使館發言人李基妮（Jinnie Lee）表示，使館在18日就得知該官員評估結果跟「輕度腦部損傷」的臨床結果相符。

在華府訪問的中國外長王毅23日對此事表示，沒有發現任何組織、任何個人做所謂的聲波干擾，中國會繼續與美方溝通，也建議美方展開內部調查。

他還表示，不希望個案擴大化、複雜化、政治化，中方會依法保護所有美方外交人員安全。中國官方媒體則發表社評，要求美方對此客觀調查。

前年底至去年初，至少22名美國駐古巴哈瓦那大使館人員出現失聰、耳痛、耳鳴、頭痛、暈眩、方向感與注意力出問題等症狀，疑似腦部輕度受損，且幾乎所有患者都表示，在出現這些症狀前，聽到某種高頻率聲音。

經初步調查，美國國務院認為是遭到蓄意襲擊，隨後撤離六成哈瓦那使館人員，並驅逐15名古巴外交官。雖然美方宣稱這些外交人員遭到蓄意攻擊，但究竟攻擊來自何處及其原因和動機，以及是否如外傳遭到聲波武器攻擊，迄今依舊成謎。

古巴政府否認這些美國外交人員的健康問題與他們有關，並指這可能是集體歇斯底里現象；對於最近發生在中國的類似個案，美國官員並未公開指其與古巴事件有關。

根據國務院發出的警告，該員工在中國受傷的原因仍不清楚，且不知道是否有其他駐中國的外交人員出現類似症狀。

美國駐北京大使館發言人還表示，國務院正「非常嚴肅」對待此事，並正努力確定原因與影響，「中國政府向我們保證，他們也正在調查並採取適當措施。」

國務院23日也發出警告表示，任何在中國經歷「不尋常的急性聽覺或感覺現象」的美國公民，均應遠離噪音來源並尋求醫療協助。

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