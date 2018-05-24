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寇謐將：加國不能在中台加航爭議中卸責

2018-05-24 15:17中央社 多倫多23日專電

旅台加籍時事評論人寇謐將的專文，今天獲得渥太華國會山莊時報（The Hill T...
旅台加籍時事評論人寇謐將的專文，今天獲得渥太華國會山莊時報（The Hill Times）以全版刊出，標題是：「渥太華不能在中台加航爭議中推卸責任」。 取自國會山莊時報／中央社
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加航將台灣改名中國，旅台加籍時事評論人寇謐將，撰寫「渥太華不能在中台加航爭議中推卸責任」一文，獲得渥太華國會山莊時報（The Hill Times）全版刊出。

著重報導加國政壇新聞的國會山莊時報，以全版刊登寇謐將（J. Michael Cole）專文，副標是「杜魯道政府對加航將台灣改列為中國一部分的懦弱回應，將破壞加拿大的海外聲譽」。

寇謐將指出，加航決定屈服於中國壓力，將官網中的台灣改為「台北．中國」，引發政界震動，也讓人重新注意，渥太華有必要起而維護加拿大價值。

他說，加拿大政府根本承受不了逃避問題的後果。因為到頭來，這種對國內事務的侵犯，影響了加拿大作為致力於自由民主和人民自決價值國家的國際聲譽。

他又說，加拿大政府不能挑好走的路、假裝加航的決定完全是私人公司高層主管職責。儘管加航確實是私人公司，但它的機身上印有加拿大的名稱，在國外是一種象徵，它不僅承載人員貨物，也承載加拿大的價值觀和傳統。

因此，此案其實是加拿大外交部的事，也是總理辦公室的事，他們必須發表意見並創造條件，以達成適當協議，在保護加航利益的同時，也不破壞加拿大自己的價值觀，更不會坐視擁有2300萬人的民主盟友，就此犧牲。

寇謐將指出，許多台灣人和支持這個島國生存權利的人士，指責加航屈服，也指責加拿大、尤其是杜魯道總理。美國和澳洲政府由官方出面反對北京騷擾，渥太華卻選擇保持沉默，躲藏在區隔政府和私營部門的屏障之間，對加拿大形象造成嚴重打擊。這也更加強了許多人的看法，認為杜魯道政府與中國打交道時，沒有道德觀念，為了與中國達成自由貿易協定，任何事情都願意做。

寇謐將表示，加航對中國投降，送出的訊號是，有朝一日，其他專制修正主義國家也可以對加拿大政府和加拿大企業施加類似壓力。加拿大作為一個國家，不能屈服於侵犯自由人權的政府壓力之下，也不能單靠經濟因素來決定如何與這種政權打交道。如果加拿大政府對私營企業創造出來的空間讓步，私營企業就會成為我們對抗專制修正主義的免疫系統漏洞。

寇謐將指出，他身為一個在台灣生活了近13年的自豪的加拿大人，很珍惜加拿大官員在那裡努力體現兩國的共同價值觀、建立出充滿活力和建設性的堅強關係。然而，加航的決定已毀掉了許多堅實的聲譽；不僅因為台灣人無法區分私人公司和政府的行為，也因為他們看到了渥太華對這場爭議的反應懦弱。

與此同時，專制主義者和修正主義者無疑會得出結論，認定加拿大公司和政府官員沒有原則，可以在各種問題上接受恐嚇，終有可能對全世界自由和民主產生不利影響。

寇謐將表示，如果我們不能透過抵制等努力，開始畫清自己的界線，有朝一日當我們醒過來時，將會明白現實已被重新改造了。

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