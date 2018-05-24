土耳其里拉重貶央行急升息 衝擊艾爾段選情

2018-05-24 12:19 中央社 安卡拉23日綜合外電報導



土耳其大選僅剩一個月之際，里拉近來不斷貶值，不僅可能衝擊總統艾爾段的競選活動，甚至還會左右選民投票行為，一場可能極為嚴重的危機正席捲而來。

法新社報導，土耳其中央銀行今天召開緊急會議後，調高利率300個基準點，顯示情況的嚴重性。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）總把自己描繪為土耳其經濟的捍衛者，他說，土耳其經歷2000至2001年金融危機之後，成長和投資在他執政期間都已擴大。

但里拉兌美元匯率自艾爾段4月18日宣布提前大選以來，已貶值近19%，顯示經濟對艾爾段而言可能是負擔，而不是拉抬。

迄今選舉還沒嚐過敗績的艾爾段，打選戰向來積極，但這場選戰開打以來他卻出奇地靜悄悄，不過團隊強調，26日的造勢大會已在全力籌備當中。

艾爾段全國走透透到各城鎮廣場對群眾講話時，將得面對民眾對荷包價值縮水的憂心。

伊斯坦堡環球資源公司（Global Source Partners）顧問耶希拉達（Atilla Yesilada）表示：「對土耳其人來說，貨幣疲軟就是經濟變差，所以這勢必會影響到艾爾段以及（執政黨）正義發展黨（AKP），即使他們的基本盤相當死忠。」

6月24日大選正逢土耳其和西方關係緊繃，以及土耳其軍隊在敘利亞打了勝仗之際，但民調顯示，經濟仍是土耳其人最關心的問題。

安卡拉MAK諮詢公司（MAK Consultancy）本月稍早民調顯示，5400名受訪者中，4成5認為土耳其最重要的議題是經濟。

上月民調公司蓋齊吉（Gezici）調查則顯示，48.6%受訪者說，經濟困境是土耳其最大問題。

土耳其統計局（Turkish Statistics Office）今天也表示，土耳其人對經濟的信心節節下滑：相較於4月的71.9，5月消費者信心指數來到69.9。

伊斯坦堡寇契大學（Koc University）經濟學副教授德米拉普（Selva Demiralp）告訴法新社：「全球性而言，經濟表現對投票行為有立即影響，因此，可觀的經濟損失可能影響投票行為。」