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德國漢堡率先成為歐陸 第一個禁柴油車城市

2018-05-24 10:38聯合報 記者許祖菱╱即時報導

兩名工人正在漢堡市區裝設禁行柴油車告示牌。漢堡兩條主要幹道將在31日起禁止較舊的...
兩名工人正在漢堡市區裝設禁行柴油車告示牌。漢堡兩條主要幹道將在31日起禁止較舊的柴油汽車及卡車行駛，預計將影響21萬4000輛柴油車。路透
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德國第二大城漢堡（Hamburg）成為歐陸第一個為了對抗空汙而禁止部分柴油汽車上路的城市。漢堡兩條主要幹道將在5月31日起，禁止歐盟五期標準（含）之前的柴油自用車及卡車行駛，預計將影響21萬4000輛柴油車，即漢堡市超過三分之二的領牌柴油車。

美國有線電視公司（CNN）報導，德國有數十個城市廢氣排放量超過歐盟制定標準，德國最高法院今年2月裁定，主要城市有權自行決定是否禁止柴油車上路。

漢堡當局23日表示，多虧法院裁定，政府現在才能下令「依計畫執行舊款柴油汽車行駛限制」。公車和管制路段居民的車輛不在此限。

漢堡政府已裝設約100個告示牌，提醒駕駛禁令即將施行，並提供替代道路選項。但有批評人士警告，漢堡的目前柴油車禁令的形式，只會讓城市其他地區的廢氣量增加。

除了柴油車禁令外，漢堡政府也鼓勵市民多多騎乘腳踏車，並在城市內加裝數百個電動車充電站。

「歐洲汽車製造業協會」提供數據顯示，德國有近三分之一（約1500萬輛）汽車是由柴油驅動。大部分2016年之前出售的柴油車，都屬於漢堡本月底將部分禁止的車輛。

英國倫敦去年10月也宣布，不符合歐盟廢氣排放標準汽車必須支付10英鎊（約台幣400元）有毒廢氣稅；今年2月更進一步宣布，在倫敦兩個區一共九條街，於平日早上7時至10時、下午4時到7時間禁止柴油汽車行駛，違規者罰130英鎊（約台幣5300元）。

德國歐盟廢氣排放
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