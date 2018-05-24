美取消邀請陸參加環太軍演 王毅批「非常沒有建設性」

2018-05-24 06:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防部撤回邀請中國大陸參加下個月舉行環太平洋軍演，以「初步回應」中國大陸在南海軍事化；大陸國務委員兼外交部長王毅23日在華府直說，美方此舉非常沒有建設性，也是個輕率的決定。

王毅與美國國務卿龐培歐23日在國務院會面，兩人會後舉行記者會，美方記者詢問關於國防部撤回邀請中方參加環太軍演一事；龐培歐僅說，他與王毅有談到此議題，美方持續表達對中方在南海軍事化的關切，其他由國防部說明。

王毅則當著龐培歐的面，批美國國防部的決定為「非常沒有建設性的作法」、「是個輕率的決定」；王毅並說，這恐怕不會增進中美之間相互了解，希望美方能夠改變這種負面思維。

王毅表示，中美兩軍之間的交流，有助於建立兩國之間的相互信任，也有助於中美共同為世界和平與穩定所做的努力。

至於南海，王毅稱，中國是在自己的島礁上建設一些必要的防衛設施，這是國際法賦予每個國家的自保權和自衛權。