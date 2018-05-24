龐培歐會王毅談台灣 王毅籲美恪守一中

2018-05-24 04:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐與中國大陸國務委員兼外交部長王毅23日於華府會面，兩人舉行記者會時談及美國對台政策，龐培歐表示，美國一貫政策不變；王毅則敦促美方恪守一個中國原則和中美三公報，並呼籲務必慎重妥善處理涉台問題。

龐培歐與王毅23日下午會談，依照國務院原本提供的行程，兩人並未計畫舉行記者會，但23日上午國務院發布更新版行程，龐培歐與王毅會面後將於國務院舉行記者會。

中方媒體在記者會提出，美方在涉台問題上引起中國大陸人民高度關注與強烈不滿，詢問龐培歐美國在一個中國原則問題上是否有所變化。

龐培歐僅回應，「沒變。美國一貫政策一直沒有改變。」

美國國務院過去對兩岸關係的一貫立場為信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

王毅則表示，美國的台灣政策是否有變化，確實是中方目前普遍存在的疑慮；注意到龐培歐明確表示沒有變化，中方不希望有變化，也不應該有變化，因為這涉及到中美關係的政治基礎。

王毅指出，中方還是敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，務必要慎重妥善處理涉台問題，維護中美關係大局。

此外，王毅在致詞時也主動提到台灣指出，應尊重雙方的重大利益，妥善處理台灣及其它敏感議題。