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義大利民粹派執政 總統批准政治素人組閣

2018-05-24 04:18中央社 羅馬23日綜合外電報導

孔蒂（Giuseppe Conte）將出任義大利新聯合政府的總理。 路透社
孔蒂（Giuseppe Conte）將出任義大利新聯合政府的總理。 路透社
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義大利反建制政黨五星運動和極右派聯盟黨，提名知名度不高的法學教授孔蒂出任新聯合政府的總理，總統馬達雷拉今天召見孔蒂後批准。

法新社報導，總統府秘書長詹佩提（Ugo Zampetti）說：「共和國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）下午接見孔蒂（Giuseppe Conte）教授，他授權對方籌組政府。」

五星運動（Five Star Movement）和聯盟黨（League）為組聯合政府，連日展開艱辛談判。孔蒂現在必須敲定閣員，名單獲馬達雷拉同意後，再尋求國會批准。

義大利總統府
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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