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韓聯社：北韓最快24日拆除豐溪里核試場

2018-05-23 20:38聯合報 記者王麗娟╱即時報導

韓聯社報導，北韓官員23日下午接待來訪的南韓記者團時說，如果天氣好，明天（24日）就可以（拆除豐溪里核試場）。

南韓記者團23日下午從城南市首爾機場搭乘政府運輸機北上前往北韓，當地時間下午3時許抵達元山市葛麻機場，其後到葛麻酒店與中美英俄4國記者會合。下午6點，五國記者團離開酒店，7點左右從元山站乘坐專車前往載德站。

預計12小時後抵達，再換車前往豐溪里核試場附近，最後一段路程需要步行約1小時。

南韓東亞日報的照片顯示，南韓記者團23日下午搭機抵達北韓元山市葛麻機場。（法新社...
南韓東亞日報的照片顯示，南韓記者團23日下午搭機抵達北韓元山市葛麻機場。（法新社）
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