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台灣女遊客峇里島遭劫財 警開槍射傷2嫌

2018-05-23 17:57中央社 雅加達23日專電

印尼度假勝地峇里島庫塔區警官今天證實，一名台灣女性遊客日前遭2名歹徒半偷半搶奪取...
印尼度假勝地峇里島庫塔區警官今天證實，一名台灣女性遊客日前遭2名歹徒半偷半搶奪取財物，警方開槍擊傷並逮捕嫌犯。 歐新社
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印尼度假勝地峇里島庫塔區治安不佳，庫塔區警官今天證實，一名台灣女性遊客日前遭2名歹徒半偷半搶奪取財物，警方開槍擊傷並逮捕嫌犯。

庫塔區（Kuta）一位警官接受中央社記者查詢證實事件，但全案仍在調查，不願透露細節。

事件發生在20日凌晨3時，戴姓台灣女子前往庫塔區雷吉安路（Jalan Legian）的稻田俱樂部（PaddysClub）；2名男子，38歲的托米（Tomi Candra）和37歲的阿羅休斯（Alosius Lende Bili）盯上了戴女。

托米和阿羅休斯分頭行動，一人主動和戴女攀談，分散注意力，另一人趁機打開提包，拿走信用卡、護照和約1000澳幣現金（約新台幣2萬2315元）。

戴女查察覺有異，大聲求救。不過，酒吧音樂太吵，附近民眾未有注意。警官說，戴女可能早就被鎖定。

戴姓女子向警局報案，庫塔警方動員找到托米和阿羅休斯。由於2人拒捕，警方在過程中開槍擊傷2人腿部，並逮捕2人。

印尼新聞網站Nusabali報導，2人落網後，坦承已如法炮製犯案10次。起初是尋找白人旅客下手，並鎖定落單的女性。

庫塔區是峇里島治安欠佳的地區，外國旅客成為當地扒手集團鎖定的目標。

有台灣網友在旅行網站「背包客棧」分享在庫塔區被扒的經驗。扒手集團三兩成群，假裝聊天或推銷，其他共犯找機會拉住旅客的提袋，共犯還故意向被害人推擠，擋住去路，不讓目標離開。

當地警官直言，庫塔區的扒手集團已經不能用偷東西來形容，他們成群結隊，半偷半搶，許多外國旅客遇上也不敢反抗。

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